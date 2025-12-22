پوردهقان در گفتوگو با ایلنا:
گفتند خبر رفع فیلتر تلگرام در روز چهارشنبه کذب است
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آخرین وضعیت فیلترینگ و رفع فیلتر تلگرام، گفت که تاکنون هیچ خبر جدیدی از درون شورا در این زمینه منتشر نشده و اخبار مطرحشده درباره رفع فیلتر تلگرام در روز چهارشنبه کذب است.
مصطفی پوردهقان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین جزئیات فلیرینگ و رفع فیلتر تلگرام گفت: تا این لحظه هیچ خبر جدیدی از درون شورا بیرون نیامده است و اطلاع جدیدی نداریم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما خبری که درباره رفع فیلتر تلگرام در روز چهارشنبه بود را پرسیدیم گفتند که کذب است.
وی خاطرنشان کرد: منتظریم هفته آینده وزیر ارتباطات به کمیسیون بیاید و گزارشی در این خصوص دهد.