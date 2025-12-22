خانه



مجلس ۰۱ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۳:۲۳

پوردهقان در گفت‌وگو با ایلنا:

گفتند خبر رفع فیلتر تلگرام در روز چهارشنبه کذب است

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به آخرین وضعیت فیلترینگ و رفع فیلتر تلگرام، گفت که تاکنون هیچ خبر جدیدی از درون شورا در این زمینه منتشر نشده و اخبار مطرح‌شده درباره رفع فیلتر تلگرام در روز چهارشنبه کذب است.