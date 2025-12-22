گزارشی درباره پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضاییه واصل نشده است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۱ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک فرارسیدن ماه پرفضیلت رجب و میلاد باسعادت حضرت امام محمدباقر (ع) اظهار کرد: ماه رجب، ماه اصب و ریزش پیوسته و مداوم رحمت الهی است؛ باید از لحظه به لحظه این ماه که دروازه ورود به ماه مبارک رمضان است، بهره ببریم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه، با اشاره به ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز، گفت: سازمان بازرسی کل کشور حسب تکلیفی که مقرر کرده بودیم به مبحث ارز و نوسانات بازار ارز ورود پیدا کرده است؛ تاکید مؤکد داریم این مقوله که به نحوی از انحاء به مبحث مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، تا آخر پیگیری شود و به هیچ وجه رها نشود.

رئیس عدلیه بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور در نتیجه برگزاری جلسات با سایر دستگاه‌های نظارتی و متولیان بانک مرکزی و کارشناسان و صاحبنظران حوزه پول و اقتصاد و برخی دیگر از اشخاص ذی‌صلاح و ذیربط، دستورالعملی ۱۷ بندی را در ارتباط با مبحث ارز، تدوین کرده است. در اینجا تاکید دارم که برخی از مفاد آن ۱۷ بند، از اولویت بیشتری برای عملیاتی‌سازی برخوردارند، فلذا باید سریعاً در دستور کار قرار گیرند؛ ایضاً، وفق آنچه که در قانون بانک مرکزی مندرج است، برخی مفاد دیگر نیز با عنایت به شرایط فعلی، اولویت دارند که باید به آن ۱۷ بند، افزوده گردند.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲، قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نتیجه مشارکت و تلاش متولیان بانک مرکزی و با توجه به خلاء‌هایی که از حیث اختیارات و وظایف این بانک وجود داشت، تدوین و تصویب شد. در مفاد این قانون، وظایف و اختیارات بعضاً موسّعی برای بانک مرکزی لحاظ شده است.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح برخی از مهم‌ترین مفاد مندرج در قانون بانک مرکزی، گفت: در بند «ر» ماده یک قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی قید شده است؛ با مطالعه قانون مذکور متوجه می‌شویم که این بخش‌های تحت نظارت بانک مرکزی، شامل کلیه مؤسسات اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، صرافی‌ها، شرکت‌های واسپاری و ... می‌شوند؛ در واقع، بخش‌های قابل توجهی، تحت نظارت بانک مرکزی هستند؛ ایضاً مشاهده می‌کنیم که در ماده ۴ قانون مزبور، وظایف و اختیارات قابل توجهی نیز برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

قاضی‌القضات اظهارکرد: توسعه نهادهای تضمین و توثیقِ موردنیاز در عملیات و خدمات بانکی، طبق قانون یکی از وظایف بانک مرکزی است. یکی از مسائلی که در طول سالیان متمادی با آن مواجه‌ایم، آن است که در موعد پرداخت تسهیلات بانکی، تضمین‌ها و توثیق‌های لازم از گیرنده تسهیلات اخذ نمی‌شود و نتیجتاً در موعد مقرر، بازپرداخت تسهیلات صورت نمی‌گیرد و مشکلاتی حادث می‌شود؛ اکنون یکی از مسائل مهم ما در این حوزه، در بحث تراستی‌ها است و مبالغ زیادی رسوب در آن حوزه وجود دارد؛ بنابراین بند قانونی ناظر بر توسعه نهادهای تضمین و توثیق، رعایت نشده است و این یکی از همان اولویت‌هایی است که سازمان بازرسی باید به آن ۱۷ بند فوق‌الذکر بیفزاید.

محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث هدایت تسهیلات به سمت جهش تولید، تصریح کرد: برنامه ریزی و تمهید مقدمات موردنیاز برای دسترسی عادلانه عموم خانوارها و بنگاه‌ها و مناطق مختلف کشور به تسهیلات و خدمات بانکی، از دیگر وظایف بانک مرکزی، وفق قانون مربوطه است. یکی از وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی آن است که برنامه‌ریزی و نظارت کند تا تسهیلات به سمت تولید هدایت شود و عادلانه بین تولیدکنندگان توزیع شود؛ این مقوله نیز در زمره مقولات اولویت‌دار است و سازمان بازرسی کل کشور به این مبحث نیز ورود و نظارت ویژه داشته باشد.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی تصریح کرد: مهار تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی، از جمله مسئولیت‌ها و اهداف بانک مرکزی است؛ یکی از مباحث مطرح در قضیه عدالت اجتماعی، آن است که عده‌ای بواسطه رانت و سایر مسائل، پول‌های فراوان به جیب می‌زنند و عده‌ای نیز با مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند.

رئیس دستگاه قضا افزود: جلوگیری از بروز تخلف توسط اشخاص تحت نظارت و تنبیه اشخاص تحت نظارت متخلف، ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای تحقق اهداف بانک مرکزی از جمله تشکیل پایگاه‌های جامع جمع‌آوری و تحلیل داده، نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور نظیر ارز و طلا، تحکیم حکمرانی پول ملی از طریق نظارت مؤثر بر آن و همچنین ایفای نقش نظارتی مصرح در قوانین مرتبط با ورود و خروج ارز و پول رایج کشور نیز از دیگر وظایف بانک مرکزی است که باید این وظایف و امور، طبق قانون، به طور کامل محقق شوند و سازمان بازرسی نیز باید نسبت به حُسن اجرای این قوانین، نظارت ویژه داشته باشد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: بانک مرکزی در قبال موضوعات و مقولات فوق‌الذکر، مسئول است و از اختیاراتی برخوردار است و باید وظایف قانونی خود را انجام دهد؛ قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها و بخش‌های ذیصلاح نیز باید بانک مرکزی را در انجام وظایفش یاری رسانند؛ قطعاً چنانچه بانک مرکزی گزارش و یا شکایتی را تسلیم دستگاه قضا کند، ما به طور دقیق پیگیری و رسیدگی می‌کنیم؛ لکن این توقع نباید وجود داشته باشد که قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود؛ اگر چنین باشد، هر دستگاهی از بار مسئولیت شانه خالی می‌کند؛ از سویی دیگر، اگر بسپارند به دیگران و بگویند که دیگران بیایند و کارگروه تشکیل دهیم نیز، این سؤال مطرح می‌شود که پاسخگو چه کسی خواهد بود؟ کارگروه که مسئولیت قبول نمی‌کند؛ بنابراین چه کسی را می‌خواهید مسئول و بازخواست کنید؟ این موضوعی است که من خطاب به متولیان بانک مرکزی و برخی دیگر از مسئولان اقتصادی مطرح کرده‌ام.

قاضی‌القضات در ادامه نشست امروز به مبحث کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و تعهدات ایفاد نشده ارزی که در رسانه‌ها از قول معاون ارزی بانک مرکزی، مطرح شده است گریزی زد و گفت: در رسانه‌ها و جراید از قول سرپرست معاونت ارزی بانک مرکزی چنین درج شده که در ۲ سال اخیر حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای که تعهد ارزی آنها ایفا نشده بود، شناسایی شده است. در این فقره، سؤال آن است که نهاد صادرکننده این کارت‌های بازرگانی و نهاد ناظر بر آنها، کدام است؟ بانک مرکزی در این راستا، چه وظایفی برعهده دارد؟ این کارت‌ها در چه مدت زمانی صادر شده است؟ چه بخش‌هایی در تأیید صدور این کارت‌ها نقش داشتند؟ اگر مقصود ناقل سخن فوق‌الذکر آن است که تعهدات ارزی ایفا نشده، بواسطه آن کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است و اگر این موضوع، منطبق با واقعیت است، آنگاه مسئولیت سنگینی بر دوش صادرکنندگان و ناظران بر آن کارت‌های اجاره‌ای است.

محسنی اژه‌ای اظهار کرد: از سویی دیگر، سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داده است؛ در اینجا نیز این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این ۶ هزار حساب بانکی توسط تعداد معدودی ایجاد شده است؟ کدام نهاد مسئول نظارت بوده است؟ مگر یکی از وظایف بانک مرکزی نظارت بر بانک‌ها نیست؟

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همچنین در رسانه‌ها درج شده که سخنگوی بانک مرکزی از ارسال پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضایی خبر داده است؛ من تا دیروز که پیگیری کردم چنین موضوعی به قوه قضاییه واصل نشده است. البته ما از ناحیه برخی ضابطین مانند سازمان اطلاعات سپاه، طی هفته‌های گذشته در باب فقره مورد بحث، دریافتی داشتیم، لکن از ناحیه بانک مرکزی، موضوعی واصل نشده است.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: این موضوع را داخل پرانتز بگویم که در برخی مواقعی، عده‌ای در رسانه‌ها از ارسال گزارش و یا ارسال نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خبر می‌دهند، اما در عمل، وقتی ما پیگیری می‌کنیم، متوجه می‌شویم گزارش و نامه‌ای به دفتر ما واصل نشده است؛ خلاصه آنکه، اشکالی ندارد که این قبیل مسائل در رسانه‌ها مطرح شود، اما به گونه‌ای باشد که اصل موضوع نیز به دفتر ما ارسال شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است در مورد بخش‌های دیگر و مسولیت‌های دستگاه‌های مسوول از قبیل بانک مرکزی هم باید پیگیری‌ها تا حصول نتیجه انجام شود و البته قوه قضائیه هم به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

رئیس عدلیه در ادامه نشست امروز، مباحثی را در خصوص ابنیه متروکه و مخروبه در سطح شهر تهران و برخی کلان شهرها و آسیب‌هایی که ممکن است از این ناحیه به زیست اجتماعی مردم وارد شود و نحوه ورود قوه قضاییه به این موضوع، مطرح کرد.

قاضی‌القضات در مطلع سخنانش در نشست امروز با اشاره به میلاد مسعود حضرت امام محمدباقر (ع) یکی از برجستگی‌های آن امام همام را مجاهدت در عرصه جهاد تبیین دانست و به تلاش‌های شبانه‌روزی دشمنان نظام اسلامی برای تحریف حقایق و قلب واقعیت‌ها جهت منحرف کردن اذهان نسل‌های سوم و چهارم انقلاب اسلامی، اشاره کرد.

حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای همچنین پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح را به همه صلح‌جویان و ظلم‌ستیزان عالم تبریک و تهنیت گفت.

در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام «موحدی» دادستان کل کشور طی سخنانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده اظهار کرد: در حال حاضر، عمده‌ی امور در حال انجام پیرامون فرآیند گزیر در ارتباط با بانک آینده، معطوف به مدیریت صندوق ضمانت سپرده‌هاست.

دادستان کل کشور همچنین با اشاره به اقداماتی که در حوزه ارزش‌گذاری املاک بانک آینده در حال انجام است، اظهار کرد: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند.

روایت مشاور عالی رئیس قوه قضاییه از اهداف تخریب دستگاه قضایی توسط برخی افراد

حجت‌الاسلام «مرتضوی مقدم» مشاور عالی رئیس قوه قضاییه نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: در شرایط فعلی کشور که گرگ‌ها در پشت مرزها، چنگال‌ها و دندان‌هایشان را نشان می‌دهند و لاشخور‌ها مترصد به دست آوردن فرصت هستند، شاهدیم که برخی افراد، سخنانی را بدون تدبیر، در تضعیف قوه قضاییه بر زبان می‌رانند؛ این افراد توجه ندارند که چنانچه دستگاه قضایی کشور تضعیف و تخریب شود دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچکس در امنیت نخواهد بود.

وی افزود: کسانی که امروز قوه قضاییه را مورد هجمه قرار می‌دهند از سه حالت خارج نیستند؛ حالت اول آن است که این افراد حُسن نیت دارند و دلشان برای کشور می‌سوزد که در این شرایط باید بدانند راه دلسوزی برای کشور، هجمه به قوه قضاییه نیست؛ حالت دوم آن است که افراد مزبور به نحوی از سوی دستگاه قضایی متضرر شده‌اند و به نحوی درصدد تلافی کردن هستند؛ حالت سوم نیز آن است که این افراد برای تخریب نظام، با دشمنان همراهی می‌کنند.

حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم ضمن تاکید بر ضرورت عدم مسامحه با تخریب‌کنندگان قوه قضاییه و همچنین تخریب مسوولین خدوم کشور از جمله شهید رئیسی گفت: قوه قضاییه باید با اقتدار بماند؛ همگان باید بدانند که نتیجه تخریب قوه قضاییه، متضرر شدن همگان است؛ تخریب‌کنندگان قوه قضاییه باید بدانند که این دستگاه، یک فرد نیست بلکه یک رکن نظام است.

گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران از آخرین وضعیت پرونده اعاده ارزهای حاصل از صادرات

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز با اشاره به برگزاری سه جلسه با مسئولان بانک مرکزی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان توسعه تجارت طی مدت اخیر با موضوع اعاده ارز‌های حاصل ارز صادرات، اظهار کرد: البته طبق قانون بخش قابل توجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی را باید سازمان تعزیرات پیگیری کند که مسئول آن دولت است و ما هم طبق قانون به بخشی که مربوط به عدلیه است ورود می‌کنیم طی بررسی‌های صورت گرفته در این جلسات، مشخص شد که ۳۰۰ نفر، در این خصوص بدهی دارند؛ به منظور حل مشکل پیش از ایجاد پرونده قضایی، مقرر گردید کارگروهی در محل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شود و ضمن احضار این ۳۰۰ نفر، با اعطای مهلت مناسب، مطالبه ایفای تعهدات آنها را داشته باشد تا چنانچه رفع تعهدی صورت نگرفت، پرونده‌های قضایی آنها به جریان بیفتد.

وصول ۱۱۴ هزار میلیارد تومان مطالبات با اقدامات دادستانی تهران

«صالحی» دادستان تهران نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است؛

همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، تسهیلاتی و ...، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

با مالکان تالارهایی که در حوزه حجاب و عفاف تخلف کنند برخورد خواهد

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه روز گذشته کارگروه عفاف و حجاب و مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی در دادستانی تهران با حضور مدیران برخی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت ورزش و جوانان، شهرداری تهران و اتحادیه تالار‌ها و سالن‌ها، اظهار کرد: در این جلسه، ضمن مطالبه‌گری از مدیران مربوطه برای اجرای تکالیف قانونی خود وفق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعلام شد با توجه به آنکه مالکیت برخی از سالن‌ها و تالار‌ها متعلق به این دستگاه‌ها می‌باشد، آنها باید نظارت کافی و لازم را بر اجرای مراسمات و رویداد‌های ذیل مجموعه‌های خود به عمل آورند چرا که در غیر این صورت و در هنگام وقوع تخلف در حوزه عفاف و حجاب، وفق مقررات، علاوه بر برخورد با برگزارکنندگان مراسم، با مالکین سالن‌ها و تالار‌ها نیز برخورد خواهد شد؛ همچنین

در این جلسه از ضابطین نیز خواسته شد که تکالیف قانونی خود در زمینه مقابله ناهنجاری‌های اجتماعی به ویژه شناسایی باند‌های فساد سازمان‌یافته یا مرتبط با دشمن را به نحو احسن انجام دهند.

گفتنی است در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، حجت الاسلام و المسلمین «منتظری» رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «قدیانی» دادستان انتظامی قضات و حجت‌الاسلام والمسلمین «مظفری» معاون قضایی قوه قضاییه، به بیان مطالب و موضوعات حقوقی و قضایی پرداختند.

