به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شد؛

پنجاه و یکمین نشست میز تخصصی ناشران و مدیریت دانش ارتش

پنجاه و یکمین نشست میز تخصصی ناشران و مدیریت دانش ارتش جمهوری اسلامی ایران در به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شد.

به گزارش ایلنا، پنجاه و یکمین نشست میز تخصصی ناشران و مدیریت دانش ارتش جمهوری اسلامی ایران و گرامیداشت هفته پژوهش با حضور امیر دریادار فرامرز بمانی، جانشین نیروی دریایی ارتش و مدیران میزهای تخصصی نیروهای چهارگانه ارتش و ستاد آجا به میزبانی نیروی دریایی ارتش برگزار شد.

جانشین نیروی دریایی ارتش، برگزاری این نشست را نشانه عزم جدی و باور راسخ ارتش به علم و تحقیق دانست و از تلاش مدیران دانش، پژوهشگران و فعالان حوزه نشر در ارتش قدردانی کرد.

وی در ادامه با اشاره به نمونه‌هایی از موفقیت‌های تاریخی نیروهای زمینی، هوایی، پدافند و دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس و سال‌های پس از آن، اظهار کرد: این دستاوردها حاصل انتقال صحیح تجربه‌ها، مدیریت دانش و بهره‌گیری از پژوهش‌های کاربردی بوده و امروز نیز در قالب‌هایی نو، از جمله تأمین امنیت خطوط کشتیرانی و اسکورت شناورها، ادامه دارد.

امیر دریادار بمانی با تأکید بر نقش حیاتی پژوهش و مدیریت دانش در اقتدار ارتش، بیان کرد: پژوهش و مدیریت دانش امروز دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اساسی برای حفظ اقتدار، بازدارندگی و موفقیت عملیاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

جانشین نیروی دریایی ارتش در پایان با اشاره به ضرورت نشر دستاوردها و روایت رشادت‌ها و فداکاری‌های ارتش برای تقویت امید و خودباوری در جامعه، گفت: تنها با حفظ امانت علمی، ثبت دقیق تجربه‌ها و انتقال درست دانش به نسل‌های آینده می‌توان از تکرار خطاها جلوگیری کرد و زمینه‌ساز پیشرفت، نوآوری و ارتقای توان دفاعی کشور شد.

