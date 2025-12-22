خبرگزاری کار ایران
طحان‌نظیف خبر داد؛

اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تایید شد
سخنگوی شورای نگهبان از تایید «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

