اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تایید شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر» که در مرحله قبل با ابهامات و اشکالاتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی دولت و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

