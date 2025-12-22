خبرگزاری کار ایران
رئیس ستاد بزرگداشت حماسه ۹ دی؛

دشمن جنگ نظامی را به جنگ شناختی تغییر داده است

دشمن جنگ نظامی را به جنگ شناختی تغییر داده است
رئیس ستاد بزرگداشت یوم الله ۹ دی گفت: دشمنان پس از شکست‌های جنگ ۱۲ روزه، میدان جنگ نظامی را به جنگ شناختی تغییر داده‌اند.

به گزارش ایلنا، علی محمد نائینی با اشاره به شرایط برگزاری یوم‌الله ۹ دی در سال جاری گفت: دشمن پس از ناامیدی از نتایج جنگ سخت، با ابزار‌هایی مانند شبهه‌افکنی، سیاه‌نمایی، ناامیدسازی، تفرقه‌افکنی و دامن‌زدن به نارضایتی‌های اجتماعی، تلاش می‌کند همان انسجام ملی شکل‌گرفته در جنگ ۱۲روزه را هدف قرار دهد.

وی افزود: در کنار مسائل داخلی، هم‌زمان با سالروز حماسه ۹ دی، پیامد‌های منطقه‌ای و جهانی عملیات پیروزمندانه «طوفان‌الاقصی» و شکست‌های غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی را شاهد هستیم؛ شکست‌هایی که در کنار جنایات این رژیم در فلسطین، لبنان و سوریه، معادلات منطقه را به‌طور جدی تغییر داده است.

رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی با اشاره به تقارن هفته بصیرت با هفته مقاومت و ششمین سالگرد شهادت سردار جبهه مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: بصیرت و مقاومت دو ستون پیشران ایران قوی هستند که هر دو به‌طور مستقیم از سوی دشمن هدف قرار گرفته‌اند؛ فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲روزه از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین تهدیدات امنیتی و سیاسی پس از انقلاب برای توقف یا تغییر مسیر جمهوری اسلامی بوده‌اند.

نائینی با تأکید بر اینکه براندازی نرم و جنگ شناختی به‌مراتب خطرناک‌تر از جنگ نظامی است، گفت: در فتنه‌های داخلی و جنگ نرم، نقش بصیرت مردم تعیین‌کننده است و به همین دلیل واکنش ملت ایران در یوم‌الله ۹ دی پدیده‌ای منحصر‌به‌فرد در تاریخ محسوب می‌شود؛ چراکه مردم در شرایطی پیچیده، تشخیص درست دادند و به‌موقع اقدام کردند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲روزه، دشمن با اقدام نظامی آغاز کرد، اما خیلی زود با واکنش گسترده مردمی و اتحاد مقدس ملت ایران مواجه شد. اجتماع میلیونی ضدصهیونیستی در روز عید غدیر و تشییع تاریخی شهدای اقتدار نشان داد دشمن نتوانسته است مرحله اصلی جنگ، یعنی انتقال بحران به داخل کشور و ایجاد فروپاشی از درون را محقق کند.

رئیس ستاد بزرگداشت ۹ دی با یادآوری تجربه فتنه ۸۸ گفت: دشمن در آن مقطع با یک دروغ بزرگ و پیچیده درباره تقلب در انتخابات تلاش کرد مردم را فریب دهد و اعتراف کرد که سال‌ها برای آن فتنه برنامه‌ریزی کرده بود. اگر حق و باطل در روز‌های نخست برای همه آشکار می‌شد، حماسه ۹ دی زودتر رقم می‌خورد و کشور هشت ماه درگیر چالش‌های امنیتی و سیاسی نمی‌شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تاب‌آوری ملی، اقتدار رهبری و حضور مردم در صحنه، هم در فتنه ۸۸ و هم در جنگ ۱۲روزه، به‌روشنی به اثبات رسید و فروپاشی دو کلان‌روایت «تقلب» و «ایران ضعیف» به‌عنوان مهم‌ترین دستاورد عملیاتی این دو مقطع تاریخی در برابر جنگ تبلیغاتی و شناختی دشمن ثبت شد.

