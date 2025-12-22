خبرگزاری کار ایران
سفر فرمانده کل سپاه به خراسان جنوبی برای ارزیابی توان رزم پاسداران

سردار پاکپور به منظور بازدید از طرح ها و اقدامات سپاه انصارالرضا علیه‌السلام و دیدار با کارکنان و فرماندهان این سپاه وارد استان خراسان جنوبی شد.

به گزارش ایلنا، فرمانده کل سپاه در بازدید از طرح ها و اقدامات سپاه انصارالرضاعلیه‌السلام در استان خراسان جنوبی و دیدار با کارکنان و فرماندهان این سپاه ضمن بررسی برنامه ها و ارائه رهنمودها و دستورات لازم برای پیشرفت بیش از پیش اقدامات بر تلاش و حرکت جهادی آحاد کارکنان سپاه و همچنین حفظ آمادگی های همه جانبه در حوزه های مختلف و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم در استان تأکید کرد.

سرلشکر پاکپور با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی یک استان مرزی است و در یک محدوده جغرافیایی خاص قرار دارد گفت: با همه این شرایط این استان در بسیاری از موضوعات امنیتی، فرهنگی، اعتقادی و حتی سیاسی جزو استان های بسیار خوب و پیشرو در کشور است.

فرمانده کل سپاه با تأکید بر اجرای درست طرح محله محور بسیج در سطح کشور به برشمردن وظایف بسیج و پایگاه های مقاومت بسیج در محله پرداخت و گفت بسیج در این طرح باید ارتباطی باشد بین مراکز دولتی و محله برای حل مشکلات مردم و البته مهمتر از آن وظیفه تأمین امنیت محله را به عهده دارد.

در این دیدار مسئولین سپاه انصارالرضا علیه‌السلام نیز به ارائه گزارش اقدامات و برنامه های اجرا شده در حوزه های مختلف مأموریتی خود پرداختند.

انتهای پیام/
