توافق دولت و مجلس بر سر لایحه حمایت از زنان/ بررسی لایحه به زودی در صحن

رئیس کمیسیون اجتماعی از جمع بندی دولت و مجلس درخصوص لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» خبر داد.

علی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به تشکیل کمیته ویژه بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اختلافی که بین دولت و مجلس درخصوص این لایحه بود الحمدالله در موردش به جمع‌بندی رسیده‌ایم و ان‌شاالله به زودی در صحن مطرح می‌شود.

همچنین فضل‌الله رنجبر درخصوص بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی عنوان کرد: در بررسی لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» هم با توجه وقفه طولانی که به دلیل برخی اختلاف‌نظرهای بین کمیسیون و دولت در بررسی این لایحه ایجاد شد و همچنین به دلیل اهمیت موضوع، خوشبختانه هماهنگی‌های لازم بین دولت و مجلس این لایحه مجدد و با اولویت بالا در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و مقرر شد کمیته‌ای ۳ نفره متشکل از رئیس کمیسیون، رئیس کمیته زنان و خانواده و یک نفر دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی تشکیل شود که مسئولیت بررسی موارد اختلافی بین کمیسیون و دولت در لایحه مذکور را برعهده دارد و پس از بررسی نتایج این بررسی‌ها به کمیسیون ارائه می‌شود تا درصورت تصویب در کمیسیون برای تصویب نهایی و طی روال قانونی به صحن علنی مجلس ارسال شود. 

 

