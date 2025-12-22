به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار در نشست هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، با تأکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به تشکیل هیئت‌های نظارت در سراسر کشور خواستار تداوم نشست‌های آموزشی هیئت‌های نظارت در همه استان‌ها و شهرستان‌ها شد.

جوکار به برگزاری تمام الکترونیک انتخابات شورا‌ها در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: ضروری است تجهیزات و نرم‌افزار‌های انتخاباتی در هیئت‌ اجرایی در مراحل مختلف آزمایش و اطمینان از ایمنی و سلامت این تجهیزات و نرم‌افزار‌ها حاصل شد.

برگزاری کلاس‌های آموزش نظارت بر انتخابات شورا‌ها در ۲۰ استان

دبیر اجرایی هیئت مرکز‌ی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در این نشست از برگزاری کلاس‌های آموزشی در ۲۰ استان خبر داد و گفت: این کلاس‌ها در بقیه استان‌ها به زودی با حضور کارشناسان هیات مرکزی انتخابات برگزار خواهد شد.

حسین بحیرایی با اشاره به صدور احکام ۲۵۰۰ نفر از اعضای هیات نظارت در سراسر کشور ادامه داد: احکام اعضای هیات نظارت بر انتخابات در شهرستان‌های استان تهران، ۵ شهر استان هرمزگان و شهر زرقان استان فارس در حال صدور است.

بحیرایی از تدوین و نشر «کتاب مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی و آئین نامه اجرایی برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی» خبر داد و گفت: این کتاب حاوی تمامی قوانین و مقررات اجرایی و نظارتی انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا است، و راهگشای هیات‌های نظارت و حتی هیات‌های اجرایی انتخابات شورا‌های اسلامی در سراسر کشور خواهد بود.

در نشست هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا - که با حضور اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات استان تهران برگزار شد - رضا تقی‌پور، رئیس این هیئت از معرفی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در تمامی شهر‌های استان تهران خبر داد و گفت: نظر به برگزاری الکترونیک انتخابات شورا‌های اسلامی باید تجهیزات و نرم‌افزار‌های انتخاباتی از منظر الگوریتم و فرآیند عملیاتی و اجرایی به تأیید هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برسد، و در سریع‌ترین زمان ممکن نحوه عملکرد آن آزمایش شود.

این جلسه طبق روال در ساختمان دبیرخانه دائمی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برگزار شد.

هفتمین انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد.