تعطیلی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس در روزهای پنجشنبه

به گزارش ایلنا، براساس اعلام روابط عمومی و امور بینالملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، پیرو مصوبه استانداری تهران مبنی بر دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستانهای استان تهران، تمامی بخشهای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی در روزهای پنجشنبه تعطیل است.