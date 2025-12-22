تعطیلی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس در روزهای پنجشنبه

به گزارش ایلنا، براساس اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، پیرو مصوبه استانداری تهران مبنی بر دورکاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ادارات شهرستان‌های استان تهران، تمامی بخش‌های کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی تا اطلاع ثانوی در روزهای پنجشنبه تعطیل است.