مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد:

دستور قضایی توقف ادامه انتشار برنامه‌ای با موضوع یکی از سبک‌های موسیقی

کد خبر : 1729264
لینک کوتاه کپی شد.

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ادامه انتشار برنامه‌ای با موضوع یکی از سبک‌های موسیقی که فاقد مجوز‌های قانونی مربوطه و همراه با برخی رفتار‌ها و صحنه‌های خلاف شئونات فرهنگی، مذهبی و ملی ایران اسلامی بود، با دستور قضایی متوقف شد.

به گزارش ایلنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه – ادامه انتشار برنامه‌ای با موضوع یکی از سبک‌های موسیقی که فاقد مجوز‌های قانونی مربوطه و همراه با برخی رفتار‌ها و صحنه‌های خلاف شئونات فرهنگی، مذهبی و ملی ایران اسلامی بود، با دستور قضایی متوقف و پرونده قضایی نیز در این خصوص تشکیل شد.

قابل ذکر است انتشار غیرقانونی قسمت اول این برنامه در یکی از سکو‌های شبکه نمایش خانگی، طی روز‌های گذشته منجر به بروز برخی نگرانی‌ها و اعتراضات شده بود که قوه قضاییه از جهت وظایف ذاتی خود در صیانت از قانون و پاسداری از ظرفیت‌های غنی و نهادینه شده‌ی فرهنگ، ادبیات و هنر ایرانی – اسلامی و همچنین با هدف مقابله با هرگونه تبعیض یا اقدامات غیرقانونی در تولید برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای از ادامه انتشار این برنامه ممانعت نمود.

قاعدتا هرگاه مراجع رسمی و قانونی، مجوز‌های لازم در خصوص برخی از سبک‌ها و آثار موسیقی را صادر نمودند، امکان تولید و انتشار آثار این چنینی البته پس از طی مراحل قانونی وجود خواهد داشت و از رفتار‌های غیرقانونی یا تبعیض آمیز نیز جلوگیری می‌گردد.

ارسال نظر
