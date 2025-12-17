خبرگزاری کار ایران
وزیر دادگستری مطرح کرد؛

ادامه نظارت‌ها بر بازار/ تخلفات را اعلام نمی‌کنیم تا بازار ملتهب نشود

کد خبر : 1729082
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دادگستری گفت: نظارت بر بازار ادامه خواهد داشت. اگر همه موارد را اعلام نمی‌کنیم به این دلیل است که نمی‌خواهیم بازار ملتهب شود. هرچند تاکنون مواردی را هم اعلام کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درخصوص برخورد با تخلفات گران‌فروشی گفت: هر آنچه از تخلفات انجام شده در بازار به ما گزارش شود با آن برخورد می‌کنیم.

وی افزود: اگر همه موارد را اعلام نمی‌کنیم به این دلیل است که نمی‌خواهیم بازار ملتهب شود. هرچند تاکنون مواردی را هم اعلام کرده‌ایم و نظارت‌ها ادامه خواهد داشت.

وزیر دادگستری درباره مهریه گفت: مهریه قرار نیست 14 سکه شود مهریه یک توافق بین زن و مرد است که موقع عقد انجام می‌شود  هیچ تغییری هم برای آن ایجاد نشده فقط راجع به ضمانت اجرای وصول آن است، ضمانت اجرای آن هم به دو صورت است اول اینکه اموال مرد را می‌توانند توقیف کنند حسابش را می‌بنند و مالش را بر‌می‌دارند.

وی ادامه داد: دومین مورد هم حبس است. درخصوص حبس هم تا قبل از این مصوبه مجلس اگر تا سقف ۱۱۰ سکه پرداخت نمی‌شد مرد حبس می‌شد الان این میزان شده ۱۴ سکه. لذا نه قرار است مهریه کم شود نه شروط ضمن عقد، همه این‌ها  به قوت خودش باقی است و تغییری در آن ایجاد نشده است. 

رحیمی تصریح کرد: شروط ضمن عقد دست طرفین است و قانون این را اجازه داده است در عقدنامه شروط زیادی وجود دارد. شروط ضمن عقد این است که قانون بگوید چه بگذارد. در شروط ضمن عقد وجود دارد که اگر یک مردی فرض کنید شش ماه نفقه ندهد زن می تواند به دادگاه برود و طلاق بگیرد.

وی تصریح کرد: دولت با این ۱۴ سکه مخالف بوده ولی با اصل اینکه مرد زندان نرود و با پابند آزاد باشد و مهریه را پرداخت کند موافق بوده این دو موضوع دو مقوله جداگانه است ما معتقدیم که مرد بخاطر مهریه نباید به زندان برود  که زندگیشان از هم بپاشد.

وزیر دادگستری ادامه داد: مهریه را نباید ضمانت اجرایی یک حق دیگر حساب کرداگر لازم باشد در همان شروط ضمن عقد می توان مشخص کرد. مهریه یک حق مالی برای زن است که می تواند بگیرد حتی کسانی که زندگی هم می کنند مرد اگر داشته باشد می تواند زن مهریه اش را بگیرد.

وی تصریح کرد: مهریه همسر من 5 سکه است. منتها من خانه ام را به نام ایشان کرده ام.

وزیر دادگستری درباره برخورد با کوتاهی و تخلف در حوزه نهاده‌های دامی گفت: دولت تلاش می کند و تذکر می دهد به وزرایی که مسئول هستند که پیش بینی درست داشته باشند و کوتاهی انجام نشود دولت برنامه برای برخورد دارد اما مهم این است که تامین شود و معاون اول و رئیس جمهور تاکید دارند که واردات به موقع وارد شود و با مصوباتی از جمله اجازه واردات این کالاها به استان ها و بدون انتقال ارز فکر می کنم در آینده ای نه چندان دور مشکلات در این زمینه حل شود.

