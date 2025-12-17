خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران:

توزیع شیر از این هفته در مدارس تهران انجام شده است

توزیع شیر از این هفته در مدارس تهران انجام شده است
کد خبر : 1729064
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر در مدارس در ۱۰۰ درصد استان‌های کشور در حال انجام است البته یک یا دو استان مانده بود که تهران یکی از آنها بود که از این هفته شروع به توزیع شده و فعلاً هیچ مشکلی نداریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طرح تحول در حوزه پرورشی را آماده کردیم که کاملاً با رویکردهای جدید کار را دنبال می‌کنیم شعارمان هم برگشت به مدرسه و تقویت فعالیت‌های پرورشی در مدرسه با شعار هر دانش‌آموز حداقل یک نقش و هر دانش‌آموز حداقل یک تشکل است.

وی ادامه داد: تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی در مدرسه و تقویت زیرساخت‌های حوزه پرورشی مبتنی بر فناوری‌های جدید در برنامه‌های ما است که توسط معاون پرورشی طراحی و تدوین شده است و دنبال می‌کنند و یک نشست خبری در این زمینه هم برگزار می‌کنند.

وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس گفت: این کار در ۱۰۰ درصد استان‌های کشور در حال انجام است البته یک یا دو استان مانده بود که تهران یکی از آنها بود که از این هفته شروع به توزیع شده و فعلاً هیچ مشکلی نداریم. شیر در مدارس ابتدایی دولتی توزیع می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری