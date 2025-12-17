وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران:
توزیع شیر از این هفته در مدارس تهران انجام شده است
وزیر آموزش و پرورش گفت: توزیع شیر در مدارس در ۱۰۰ درصد استانهای کشور در حال انجام است البته یک یا دو استان مانده بود که تهران یکی از آنها بود که از این هفته شروع به توزیع شده و فعلاً هیچ مشکلی نداریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران عنوان کرد: طرح تحول در حوزه پرورشی را آماده کردیم که کاملاً با رویکردهای جدید کار را دنبال میکنیم شعارمان هم برگشت به مدرسه و تقویت فعالیتهای پرورشی در مدرسه با شعار هر دانشآموز حداقل یک نقش و هر دانشآموز حداقل یک تشکل است.
وی ادامه داد: تقویت تشکلهای دانشآموزی در مدرسه و تقویت زیرساختهای حوزه پرورشی مبتنی بر فناوریهای جدید در برنامههای ما است که توسط معاون پرورشی طراحی و تدوین شده است و دنبال میکنند و یک نشست خبری در این زمینه هم برگزار میکنند.
وزیر آموزش و پرورش درباره توزیع شیر در مدارس گفت: این کار در ۱۰۰ درصد استانهای کشور در حال انجام است البته یک یا دو استان مانده بود که تهران یکی از آنها بود که از این هفته شروع به توزیع شده و فعلاً هیچ مشکلی نداریم. شیر در مدارس ابتدایی دولتی توزیع میشود.