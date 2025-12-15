بخشنامه تغییر ساعت کاری ادارات ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درباره تغییر ساعت کاری ادارات به همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح است:

۱- بر اساس اختیار حاصل از مقرره مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۵ هیئت محترم وزیران، به منظور مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و گاز کشور و با هدف تأمین آسایش آحاد مردم و وقفه نداشتن در خدمت‌رسانی، موارد زیر برای اجرا در دوره سرد سال (از اول دی‌ ۱۴۰۴ تا پانزدهم فروردین سال ۱۴۰۵) در دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر اعلام می‌شود:

تبصره ۱- بقیه ساعات کار موظفی موضوع ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با تمهیدات لازم از طریق دورکاری کارکنان جبران خواهد شد.

تبصره ۲- تبعیت واحد‌های نظامی، انتظامی و امنیتی از مفاد این بخشنامه، منوط به نظر مراجع تصمیم‌گیر مربوطه خواهد بود.

۲- همه دستگاه‌های اجرایی (به استثنای بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی) موظفند همزمان با ساعت آغاز به کار، وسایل گرمایشی و روشنایی را روشن و یک ساعت قبل از ساعت خاتمه کار (در مناطق سردسیر، همزمان با ساعت خاتمه کار) وسایل گرمایشی را و همزمان با خاتمه ساعت کاری، وسایل روشنایی را خاموش کنند. خاموش بودن همه وسایل گرمایشی و روشنایی در ساعات و ایام تعطیل، الزامی است. استفاده از وسایل گرمایشی برقی و گازی مازاد بر تأسیسات گرمایشی ساختمان‌های دولتی، از طرف کارکنان، ممنوع است.

۳- ضروری است که مدیران و رؤسا در دستگاه‌های اجرایی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و نظارت کنند که با اجرای مفاد این بخشنامه، هیچ خدشه‌ای در نحوه پاسخگویی و ادامه ارائه خدمت به مردم، ایجاد نشود.

۴- بالاترین مقام در دستگاه‌های اجرایی، مسئول اجرای مفاد این بخشنامه هستند.

علاءالدین رفیع‌زاده

معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور

