ایجاد معاونت زنان و طرح‌های تشویقی ازدواج و فرزند‌آوری ویژه کارآموزان وکالت

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: بانوانی که در دوره کارآموزی ازدواج کرده و یا فرزند آوری داشته باشند تسهیلاتی در اختیار آنان از جمله کاهش دوره کارآموزی را قرار دهیم تربیت فرزند بخشی از دوره کارآموزی محسوب شود.

به گزارش ایلنا، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه در چهارمین گردهمایی پاسداشت مقام زن ضمن اشاره به حضور مؤثر بانوان در این مرکز، از برنامه‌ریزی برای ایجاد "معاونت زنان" و اجرای طرح‌های تشویقی در حوزه فرزندآوری برای بانوان کارآموز خبر داد.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در حوزه وکالت وضعیت حضور بانوان و آقایان با هم برابر است، گفت: در جمعیت ۱۳۰ هزار نفری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اکنون یک‌چهارم را خانم‌های وکیل و کارشناس خانواده تشکیل می‌دهند که این یک ظرفیت بسیار خوب و تأثیرگذار است.

عبدلیان‌پور با اشاره به این ظرفیت قابل توجه اعلام کرد:به این نتیجه رسیدیم که در مجموعه ما جای یک معاونت زنان و معاونت بانوان خالی است. با این جذب حداکثری بانوان در مرکز، قطعاً این اقدام موثری خواهد بود.

رئیس مرکز وکلا در بخش دیگری از سخنانش، بر اهمیت حفظ بنیان خانواده تأکید کرد و از طراحی تمهیدات تشویقی برای بانوان کارآموز خبر داد و گفت: یک تمهیداتی اندیشیده‌ایم که بانوانی که در دوره کارآموزی ازدواج کرده و یا فرزند آوری داشته باشند تسهیلاتی در اختیار آنان از جمله کاهش دوره کارآموزی را قرار دهیم تربیت فرزند بخشی از دوره کارآموزی محسوب شود. 

وی در توضیح بیشتر این طرح افزود: پس به هر حال برای فرزندآوری به نظرم یک طرح بسیار خوبی است.

عبدلیان‌پور در پایان، از نقش آفرینی بانوان مرکز در اموری همچون برآورد خسارات در جنگ تحمیلی اخیر و ارائه مشاوره به خانواده‌ها تقدیر کرد و این حضور را افتخاری برای مجموعه مرکز وکلا خواند.

