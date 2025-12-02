خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر سرتیپ علی جهانشاهی؛

مرز‌ها با دوربین و حسگر‌های پیشرفته پایش می‌شود

مرز‌ها با دوربین و حسگر‌های پیشرفته پایش می‌شود
کد خبر : 1722161
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت: علاوه بر احداث پایگاه‌ و برجک‌، پایش مرزها به‌ صورت الکترونیکی و با نصب دوربین‌ها و حسگرهای پیشرفته در حال اجراست.

به گزارش ایلنا امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران، مأموریت اصلی نیروی زمینی ارتش را پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح عنوان و اظهار کرد: هم‌اکنون نیروی زمینی با ۱۰ تیپ رزمی از مرزهای غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور دفاع می‌کند. همچنین پایش مرزها به‌ صورت الکترونیکی نیز با نصب دوربین‌ها و حسگرهای پیشرفته در مرزهای کشور، علاوه بر احداث پایگاه‌ها و برجک‌ها در حال اجراست.

وی همچنین به اهمیت احداث «دیوار مرزی» در شرق کشور پرداخت و بیان کرد: این دیوار با طراحی محاسبه‌شده، با استفاده از بهترین مصالح و شرکت‌های داخلی در حال احداث است و در کنار آن حسگرهای الکترونیکی، سیم خاردار، دوربین‌ها و سایر اقدامات حفاظتی پیش‌بینی شده تا با هرگونه تردد غیرمجاز برخورد شود، هدف ما تکمیل و تعمیم این اقدامات حفاظتی به تمام مرزهای کشور برای ایجاد استحکامات لازم است.

فرمانده نیروی زمینی ادامه داد: اقدامات انسدادی در مرزها به‌ویژه در شرق کشور، با همکاری مرزبانی و فرماندهی انتظامی موجب جلوگیری مؤثر از ورود افراد غیرمجاز، قاچاق کالا، سلاح و مواد مخدر به داخل کشور شده و نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت پایدار برای منطقه و کشور ایفا کرده است.

وی همچنین به برگزاری منظم رزمایش‌ها برای حفظ آمادگی رزمی اشاره و بیان کرد: نیروی زمینی ارتش سالانه رزمایش‌های متعددی در مناطق مختلف از جمله شرق و غرب کشور برگزار می‌کند و به‌زودی رزمایش «اقتدار نزاجا» در منطقه مرکزی کشور انجام خواهد شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به درس‌های آموخته‌شده از جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: با هم‌افزایی و تعامل با سایر نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی زمینی سپاه و با استفاده از توانمندی صنعت داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، اقدامات زیربنایی خوبی در حوزه به‌روزرسانی تسلیحات، تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و توسعه تاکتیک‌های خلاقانه انجام شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح آماده است تا در هر نقطه از کشور برای دفاع از دین، انقلاب، مردم و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در برابر هرگونه تهدیدی ایستادگی کرده و پاسدار اقتدار و امنیت کشور باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی