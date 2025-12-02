به گزارش ایلنا امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در جمع خبرنگاران، مأموریت اصلی نیروی زمینی ارتش را پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح عنوان و اظهار کرد: هم‌اکنون نیروی زمینی با ۱۰ تیپ رزمی از مرزهای غرب، جنوب غرب، شرق و جنوب شرق کشور دفاع می‌کند. همچنین پایش مرزها به‌ صورت الکترونیکی نیز با نصب دوربین‌ها و حسگرهای پیشرفته در مرزهای کشور، علاوه بر احداث پایگاه‌ها و برجک‌ها در حال اجراست.

وی همچنین به اهمیت احداث «دیوار مرزی» در شرق کشور پرداخت و بیان کرد: این دیوار با طراحی محاسبه‌شده، با استفاده از بهترین مصالح و شرکت‌های داخلی در حال احداث است و در کنار آن حسگرهای الکترونیکی، سیم خاردار، دوربین‌ها و سایر اقدامات حفاظتی پیش‌بینی شده تا با هرگونه تردد غیرمجاز برخورد شود، هدف ما تکمیل و تعمیم این اقدامات حفاظتی به تمام مرزهای کشور برای ایجاد استحکامات لازم است.

فرمانده نیروی زمینی ادامه داد: اقدامات انسدادی در مرزها به‌ویژه در شرق کشور، با همکاری مرزبانی و فرماندهی انتظامی موجب جلوگیری مؤثر از ورود افراد غیرمجاز، قاچاق کالا، سلاح و مواد مخدر به داخل کشور شده و نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت پایدار برای منطقه و کشور ایفا کرده است.

وی همچنین به برگزاری منظم رزمایش‌ها برای حفظ آمادگی رزمی اشاره و بیان کرد: نیروی زمینی ارتش سالانه رزمایش‌های متعددی در مناطق مختلف از جمله شرق و غرب کشور برگزار می‌کند و به‌زودی رزمایش «اقتدار نزاجا» در منطقه مرکزی کشور انجام خواهد شد.

امیر سرتیپ جهانشاهی با اشاره به درس‌های آموخته‌شده از جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: با هم‌افزایی و تعامل با سایر نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی زمینی سپاه و با استفاده از توانمندی صنعت داخلی، شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان، اقدامات زیربنایی خوبی در حوزه به‌روزرسانی تسلیحات، تجهیزات، آموزش نیروی انسانی و توسعه تاکتیک‌های خلاقانه انجام شده است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در کنار سایر نیروهای مسلح آماده است تا در هر نقطه از کشور برای دفاع از دین، انقلاب، مردم و تحت فرماندهی مقام معظم رهبری در برابر هرگونه تهدیدی ایستادگی کرده و پاسدار اقتدار و امنیت کشور باشد.