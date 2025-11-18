برگزاری رزمایش تخصصی مشترک امداد و نجات در مجتمع کارخانجات نهاجا

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، با حضور امیر سرتیپ دوم پزشک سید ضیاء هجری‌پور، رئیس اداره بهداشت، درمان و امداد نیروی هوایی ارتش و امیر سرتیپ دوم پزشک اکبر حاج قاسمعلیان، رئیس اداره طب رزم معاونت بهداشت، درمان و امداد ارتش، رزمایش تخصصی مشترک امداد و نجات با هدف ارتقای آمادگی کارکنان در فرماندهی مجتمع صنایع و کارخانجات نهاجا برگزار شد.

امیر سرتیپ دوم هجری‌پور با اشاره به جزییات برگزاری این رزمایش با بیان اینکه این برنامه هر سال به صورت منظم در چارچوب برنامه‌های ابلاغی ستاد کل ارتش برگزار می‌شود گفت: این رزمایش این بار نیز با طراحی سناریوی عملیاتی، تمرین‌های تخلیه اضطراری، امدادرسانی و ارائه خدمات درمانی اولیه اجرا شد.

رئیس اداره بهداشت، درمان و امداد نهاجا با اشاره به اهمیت برگزاری این رزمایش، اظهار کرد: تجربه نشان داده است که همین رزمایش‌ها در زمان وقوع حادثه نقش تعیین‌کننده دارند.

وی در ادامه با اشاره به تاثیر این رزمایش ها در جنگ ۱۲ روزه افزود: آمادگی ناشی از رزمایش‌های پیشین موجب شد بیمارستان بعثت نیروی هوایی ارتش در جنگ ۱۲روزه، با واکنش سریع و مؤثر وارد عمل شود و عملکرد قابل توجهی در کاهش تلفات داشته باشد.

امیر سرتیپ دوم هجری‌پور در خصوص عملکرد بیمارستان بعثت نهاجا در جنگ۱۲ روزه، نیز خاطرنشان کرد: کارکنان بیمارستان ثابت کردند که مردم، ارتش و نیروی هوایی می‌توانند در هر زمان روی توان و آمادگی آنان حساب کنند و به لطف خداوند و با عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، مجموعه درمانی نهاجا توانست از آن روزهای دشوار با حداقل خسارات عبور کند.

امیر سرتیپ دوم حاج قاسمعلیان نیز در ادامه با اشاره به تعداد رزمایش های تخصصی بهداشت و درمان در سال جاری، اظهار کرد: امسال ۲۳ رزمایش تخصصی بهداشت و درمان برای یگان‌های مختلف برنامه‌ریزی شده است و در هر ماه حداقل دو تا سه رزمایش اجرا می‌شود.

رئیس اداره طب رزم معاونت بهداشت، درمان و امداد ارتش با تاکید براهمیت بازگشت مجروحان به چرخه عملیاتی، گفت: هدف اصلی ما صرفاً رساندن مجروح به بیمارستان یا تحویل او به خانواده‌اش نیست؛ هدف این است که فرد با کمترین عارضه دوباره به شرایط مطلوب جسمی و روحی برگردد و بتواند به خدمت و مأموریت‌های نیروهای مسلح ادامه دهد

