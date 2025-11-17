خبرگزاری کار ایران
امروز صورت گرفت؛

بازدید نیکزاد از قطعه پنج آزادراه هشترود مراغه

بازدید نیکزاد از قطعه پنج آزادراه هشترود مراغه
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به آذربایجان شرقی از قطعه پنج آزادراه هشترود به مراغه و شهرک صنعتی پرفسور هشترودی بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در تشریح بازدید های نظارتی صبح امروز خود از پروژه های عمرانی و صنعتی هشترود اظهار داشت: به دعوت نماینده پر تلاش هشترود و با همراهی معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و تعدادی دیگر از مقامات ملی و منطقه ای ابتدا از قطعه پنج آزادراه هشترود مراغه بازید کردیم و مقرر شد طی ۱۵ روز موانع آغاز عملیات احداث این پروژه با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مرتفع شود.

وی افزود: در ادامه با حضور در شهرک صنعتی پرفسور هشترودی از پروژه های در دست احداث در این منطقه صنعتی بازدید و مقرر شد تسهیلات مورد نیاز این صنایع پس از تامین وثیقه های قانونی به سرعت در اختیار آنها قرار گیرد تا شاهد ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی در این منطقه باشیم.

نیکزاد خاطر نشان کرد: در ادامه این سفر نشست شورای اداری و دیدار با مقامات استانی نیز در دستور کار قرار دارد.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
