بازدید نیکزاد از قطعه پنج آزادراه هشترود مراغه

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در تشریح بازدید های نظارتی صبح امروز خود از پروژه های عمرانی و صنعتی هشترود اظهار داشت: به دعوت نماینده پر تلاش هشترود و با همراهی معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری، مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی و تعدادی دیگر از مقامات ملی و منطقه ای ابتدا از قطعه پنج آزادراه هشترود مراغه بازید کردیم و مقرر شد طی ۱۵ روز موانع آغاز عملیات احداث این پروژه با مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مرتفع شود.

وی افزود: در ادامه با حضور در شهرک صنعتی پرفسور هشترودی از پروژه های در دست احداث در این منطقه صنعتی بازدید و مقرر شد تسهیلات مورد نیاز این صنایع پس از تامین وثیقه های قانونی به سرعت در اختیار آنها قرار گیرد تا شاهد ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی در این منطقه باشیم.

نیکزاد خاطر نشان کرد: در ادامه این سفر نشست شورای اداری و دیدار با مقامات استانی نیز در دستور کار قرار دارد.

