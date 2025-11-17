ابطحی در گفتوگو با ایلنا:
نقد دولت برای بهتر شدن باشد نه انتقاد با رنگ و طعم پشیمانی/ انتظار داشتیم بعد از جنگ خودخواهیها و قلدریها کمتر شود
یک سیاستمدار اصلاحطلب در واکنش به سخنرانی محمد خاتمی در دیدار با اعضای انجمن اسلامی مدرسان دانشگاهها گفت: تصورم این است جریان اصلاحطلب، از پزشکیان حمایت کرد و از این حمایت خود پشیمان نیست و این هم در گفتههای آقای خاتمی بود که اگر انتقادی میشود، انتقادی برای بهتر شدن باشد نه انتقادی با رنگ و طعم پشیمانی؛ زیرا واقعاً پزشکیان همان است که بود.
محمدعلی ابطحی، سیاستمدار اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی مجمع روحیانیون مبارز در گفتوگو با ایلنا، در ارزیابی سخنان اخیر سید محمد خاتمی درباره ضرورت ارائه نقدهای کارآمد و مؤثر نسبت به دولت گفت: باید تلاش شود که اصلاحات تبدیل به یک رفتار شود؛ رفتاری که ریشهای تاریخی دارد و هیچکس نمیتواند آن را رد کند. اصلاحات به معنای احزاب اصلاحطلب نیستند. احزاب اصلاحطلب ممکن است در یک مقطع، تفکر اصلاحطلبی که متولد سال ۱۳۷۶ است را نمایندگی کنند اما همه اصلاحات و همه اندیشه اصلاحات این نیست.
اگر اصلاحات را به مطالبات خاص سال ۷۶ محدود کنیم، عقب ماندهایم
وی افزود: آقای خاتمی بارها بر مبنای اندیشه اصلاحات صحبت کرده و بحث میکنند؛ یعنی آن چارچوبهایی که به جامعه اجازه میدهد همواره در حال تحول باشد، همواره در حال نو شدن باشد و همواره در حال اصلاح شدن باشد. بهویژه در شرایط فعلی که تغییرات بسیار عمیق و ریشهداری در جامعه شکل گرفته است. نسل گذشته با نسل فعلی اصلاً ادبیات یکدیگر را درک نمیکنند و نوع کاری که دنیای ارتباطات خلق کرده باعث میشود که اصلاحات بیشتر از همیشه مورد نیاز باشد؛ زیرا به معنای نو کردن اندیشه و به معنای سالم کردن اندیشههاست. اصلاحات به این معناست که تفکرها همواره در حال تحول باشند و به نیاز جدید جامعه پاسخ گفته شود. این نکتهای است که آقای خاتمی به آن اشاره کرده است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: فکر میکنم نیاز جامعه امروز ما دقیقاً این است. اگر اصلاحات را به معنای یک مجموعه حزب تعریف کنیم، یا اگر اصلاحات را تنها به آن خواستههای آقای خاتمی در سال ۷۶ که انصافاً خاص آن روز مردم بود محدود کنیم، من فکر میکنم از تفکر اصلاحطلبی عقب ماندهایم. به همین دلیل است که آقای خاتمی بحث نو کردن اصلاحات و نو شدن جریان اصلاحی را مطرح میکنند و اساساً اصلاحات معنایش تحول و نوآفرینی است.
ابطحی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از جنگ، گشایشهای مورد انتظار رخ نداد، گفت: من فکر میکنم نگاه آقای خاتمی، نگاه به مجموعه حاکمیت است، نه فقط دولت به معنای بخش اجرایی کشور که آن هم البته در این ماجرا سهیم است. آنچه اتفاق افتاد، از دل آن، یک اجماع ملی و همدلی عمومی ایجاد شد، ولی این اجماع ملی و همدلی عمومی مخالفانی داشت که از قبل با جریان همدلی عمومی مخالفت میکردند و جلوی آن ایستاده بودند.
وی ادامه داد: بعد از این جنگ، طبیعتاً انتظار میرفت همچنان که مردم بهصورت جمعی پای ایران ایستادند، از سوی مدیران کشور نیز تمهیداتی به وجود بیاید که زندگی راحتتری فراهم شود، تهدیدها کمتر شود، خودخواهیها کاهش یابد، قلدریها کمتر شود و نظر اکثریت جامعه محور کار باشد. مدتی شاید نشانهای از این اقدامات دیده شد، اما متأسفانه همچنان که آقای خاتمی گفتهاند، دوباره همان سازوکارهای گذشته، برخوردهای سیاسی و برخوردهای امنیتی فعال شده و آن امیدی که ایجاد شده بود از بین میرود.
جریان اصلاحطلب، از حمایت خود از پزشکیان پشیمان نیست/ پزشکیان همان است که بود
این فعال سیاسی اصلاحطلب عنوان کرد: این امید بالاخره تأثیر خود را در موقع انتخابات نشان میدهد؛ عدد و رقم آن معلوم میشود و همبستگی ملی مشخص میشود که به کجا رسیده یا نرسیده است. همه باید تلاش کنند که این اتفاق بیفتد اما متأسفانه در حال حاضر این اتفاق در حال پیاده شدن نیست.
وی خاطرنشان کرد: سال اول همه حکومتها سال شیرینی است. تصورم این است جریان اصلاحطلب، از پزشکیان حمایت کرد و از این حمایت خود پشیمان نیست و این هم در گفتههای آقای خاتمی بود که اگر انتقادی میشود، انتقادی برای بهتر شدن باشد نه انتقادی با رنگ و طعم پشیمانی؛ زیرا واقعاً پزشکیان همان است که بود.