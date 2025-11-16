خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری استان تهران:

بخشی از مطالبات شکات پرونده صندوق قرض‌الحسنه جعفری تامین شده است

کد خبر : 1714870
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی صندوق جعفری مربوط به متهم جعفری اردستانی توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا،  علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی صندوق جعفری مربوط به متهم جعفری اردستانی، اظهار کرد: در راستای پیشبرد روند رسیدگی به این پرونده، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک ملی و بانک رفاه کارگران برگزار شد که لازم است از همکاری و تعامل این بانک‌ها در فرآیند رسیدگی قدردانی شود.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: دستورات لازم درباره املاک شناسایی‌شده ابلاغ و کارشناسی آنها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام شد و در حال حاضر، فرآیند واگذاری این املاک به بانک‌های عامل با قیمت کارشناسی‌شده در جریان است تا بهای آن جهت پرداخت مطالبات شکات در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد.

وی در پایان گفت: با اجرای این اقدامات، بخشی از مطالبات شکات، تأمین و پرداخت خواهد شد. 

 

