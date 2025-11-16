پرونده ویژه کمیسیون اصل نود برای پیگیری موضوع کالابرگ

به گزارش ایلنا، نصرالله پژمانفر با اشاره به ضرورت توجه دولت به اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: وظیفه دولت طبق قانون این است که نیاز سفره مردم را تأمین کند. کالابرگ یک تکلیف قانونی است و امروز این تکلیف باید با سرعت اجرایی شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان این که نرخ کالاها باید بر اساس نرخ ثابت و مشخصی به دست مردم برسد،خاطر نشان کرد:دغدغه‌ای که نسبت به کالاهای اساسی مردم در یازده مورد وجود دارد، باید حتماً برطرف شود. همچنین اولویت اول دولت معیشت مردم است و مجلس نیز روی این موضوع تأکید بسیار دارد.

وی ادامه داد: این کمیسیون پرونده ویژه‌ای برای پیگیری موضوع کالابرگ دارد. لذا ما با وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه و تمامی مجموعه‌هایی که در این موضوع دخیل هستند، مسئله را پیگیری مستمر می کنیم تا اجرای طرح تسریع شود.اگر در این زمینه کسی کم‌کاری کند، کم‌کاری او با سفره مردم قابل بخشش نیست. این موضوع از اولویت‌های نظارتی مجلس است و انتظار داریم دولت با جدیت و سرعت آن را به سرانجام برساند.

