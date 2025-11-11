خبرگزاری کار ایران
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز شهادت پدر اقتدار دفاعی ایران اسلامی
اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز شهادت حسن تهرانی مقدم، پدر اقتدار دفاعی ایران اسلامی در بیانه‌ای نوشت: شهید تهرانی مقدم، مردی از تبار ایمان، علم و عمل بود که با روحیه‌ای سرشار از اخلاص و انگیزه‌ای برخاسته از باور به وعده الهی، راهی را گشود که امروز به‌عنوان نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای جمهوری اسلامی ایران بر توان و استعدادهای درون‌زا شناخته می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در آستانه بیست‌ویکم آبان‌ماه، سالروز عروج ملکوتی سردار سرافراز جهاد و خودباوری، پدر صنعت موشکی ایران، سرلشکر پاسدار شهید حاج حسن تهرانی مقدم، ملت قدرشناس ایران اسلامی، بار دیگر یاد و خاطره آن مجاهد خستگی‌ناپذیر را که عمر خویش را در مسیر اعتلای اقتدار دفاعی و عزت ملی صرف نمود، گرامی می‌دارند.

شهید تهرانی مقدم، مردی از تبار ایمان، علم و عمل بود که با روحیه‌ای سرشار از اخلاص و انگیزه‌ای برخاسته از باور به وعده الهی، راهی را گشود که امروز به‌عنوان نماد اقتدار ملی و نشانه روشن اتکای جمهوری اسلامی ایران بر توان و استعدادهای درون‌زا شناخته می‌شود. او در زمره‌ کسانی بود که در میدان علم و عمل، گره‌های بزرگ را با توکل، تدبیر و اراده مؤمنانه گشود و بن‌بست‌ها را با تکیه بر روحیه جهادی به مسیر پیشرفت بدل ساخت.

نام و یاد آن شهید والامقام، یادآور حقیقتی است که عزت و استقلال یک ملت، نه از مسیر وابستگی و تکیه بر بیگانگان، که از راه ایمان، علم، ایثار و کار بی‌وقفه حاصل می‌شود. اندیشه و سلوک او، جلوه‌ای از تمدن‌سازی نوین اسلامی بود؛ تمدنی که بنیان آن بر باور به خداوند متعال، اعتماد به نفس ملی و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی استوار است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره آن مجاهد مخلص و پرچمدار جهاد علمی و عملی، بر استمرار راه و آرمان‌های والای شهدای گران‌قدر انقلاب اسلامی تأکید داشته و ترویج فرهنگ مقاومت، خودباوری و اتکا به توان و ظرفیت‌های درونی را از ارکان بنیادین رسالت تبلیغی و فرهنگی خود می‌داند. الهام از ایمان، اخلاص و روحیه جهادی شهید سرافراز حاج حسن تهرانی مقدم، می‌تواند نسل جوان و آینده‌ساز میهن را در مسیر تحقق ایران قوی و پیشرفته، به تلاش، خلاقیت و مجاهدتی هوشمندانه فراخواند و افق‌های درخشان پیشرفت و عزت را فراروی ملت بزرگ ایران بگشاید.

‌شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

 

