تناقض شگفت‌آوری در ارائه آمارهای دستگاه‌های دولتی وجود دارد

عضو هیات رئیسه مجلس با انتقاد از اظهار نظر مسئولان مربوطه در دولت مبنی بر اینکه ۲۱۱ حکم قانون برنامه قابل اجرا نیست، گفت: اگر این احکام حذف شود از برنامه چه چیزی باقی می‌ماند؟

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: چند سوال پیرامون گزارش‌های ارائه شده وجود دارد، اول اینکه اگر دولت ۲۱۱ حکمی که روز گذشته به صراحت اعلام کرد باید حذف کند چرا که قابل اجرا نیست، از برنامه چه چیزی باقی می‌ماند؟

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال دوم این است که سازمان برنامه اعلام کرده که ۶۷ درصد قانون برنامه اجرا شده است، آیا این آمار بدون لحاظ ۲۱۱ حکم است، اگر این مقدار را اجرا کرده اند، چرا رشد منفی داریم. بنابراین روشن است که آمار قابل خدشه است و باید در آن تامل شود.

وی تصریح کرد: در این دو روز تناقض‌های شگفت آوری در آمارهای ارائه شده دیده‌ایم که واقعا سازگاری ندارند.‌ای کاش در دولت با هم هماهنگ می‌کردند و این آمار در مجلس ارائه نمی‌شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اظهار کرد: آیا نرخ فقر یا نرخ تورم افزایش یا کاهش یافته است. آمار بانک مرکزی را در این زمینه ببینید. آیا عدالت آموزشی برقرار است، پس چرا از زمان اجرای قانون برنامه هفتم میانگین نمرات یک نمره پایین آمده است.

عضو هیات رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برخی احکام قانون برنامه نیاز به تامین اعتبارات ندارد و باید یک مجمع تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده یا آیین‌نامه‌های آنها تدوین شود.

