خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی

بازدید فرمانده نیروی هوایی ارتش از فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی
امیر سرتیپ خلبان واحدی، با حضور در فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی، از بخش های مختلف این یگان بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی، فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به منظور ارزیابی توان آموزشی و رزمی و بررسی روند ارتقای زیرساخت‌های تخصصی، از فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی بازدید کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش در این بازدید از نزدیک در جریان توان رزمی، فعالیت‌های آموزشی و مهارتی این یگان قرار گرفت و روند ارزیابی آموزشی و تخصصی یگان را مورد بررسی قرار داد.
امیر سرتیپ واحدی در حاشیه این بازدید، گفت: توسعه فضاهای آموزشی، نوسازی تجهیزات و ارتقای مهارت‌های نوین، از اولویت‌های اصلی نیروی هوایی ارتش است.
در این بازدید همچنین امیر سرتیپ خلبان واحدی چند بخش آموزشی جدید فرماندهی آموزش تخصص‌های هوایی شهید خضرایی را افتتاح کرد.

 

