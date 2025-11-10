بابایی کارنامی در صحن علنی؛
لفظ کوچکسازی دولت در برنامه هفتم نیامده است
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه لفظ کوچکسازی دولت در برنامه هفتم نیامده است، گفت: لازم است دولت جهت چابکسازی از تکنولوژیهای روز و آموزشهای متناسب با شرایط دولت هوشمند استفاده کند.
به گزارش ایلنا،علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در نشست علنی نوبت عصر امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در تشریح گزارش عملکرد دستگاههای مرتبط با کمیسیون اجتماعی در اعمال احکام قانون برنامه هفتم در سال اول گفت: یک کلید واژه است که همه افراد که به اشتباه در ساختار منابع انسانی، اداری و استخدامی استفاده میکنند به نام کوچکسازی دولت که در برنامه هفتم چنین کلمهای برای کوچکسازی نیامده است. آنچه در ماده 105 به صراحت آمده چیزی به نام کوچکسازی نیامده است. متن کامل گزارش کمیسیون اجتماعی را اینجا بخوانید.