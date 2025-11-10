تحقق برنامهها در حوزه دیپلماسی، اطلاعاتی و امنیتی نسبت به میانگین برنامه روند مطلوبی داشته است
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گزارش این کمیسیون درخصوص فصول ۲۱ تا ۲۴ برنامه هفتم توسعه را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، عباس قدرتی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در نشست علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درخصوص فصول ۲۱ تا ۲۴ برنامه هفتم توسعه قرائت کرد.
در مقدمه قرائت شده آمده است:
در اجرای مفاد جزء «۲» بند (الف) ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم، دولت مکلف شده گزارش عملکرد اجرای قانون را مشتمل بر عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده را به تفکیک دستگاههای اجرایی و فصول برنامه به صورت کمی و مقایسهای و پیشرفت در شهریور ماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
بر این اساس، شورای عالی راهبری گزارش عملکرد سال اول برنامه را جهت استحضار و بررسی مجلس شورای اسلامی ارائه نموده است، گزارش مذکور در اجرای ماده (۱۴۱) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در کمیسیونهای تخصصی مجلس بررسی و نتیجه ارزیابیها به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات منعکس شده است، اینک در اجرای مفاد آییننامه داخلی مجلس گزارش تلفیقی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات که نتیجه بررسی گزارشات کمیسیونها و جلسات برگزار شده است به شرح ذیل تقدیم میگردد.
گزارش امور عمومی شامل تلفیق گزارش فصول بیست و یکم الی بیستم و چهارم با عناوین «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اصلاح نظام اداری» و «تحول قضایی و حقوقی» شامل مواد (۱۰۰) تا (۱۱۷) میباشد.
دستگاههای اصلی متولی فصول مذکور وزارتخانههای امور خارجه، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و قوهقضاییه بوده که در گزارش کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی، کمیسیون حقوقی و قضایی، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و کمیسیون اجتماعی منعکس شده است.