تحقق ۲۰ درصد از اهداف برنامه هفتم در سال اول

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی کوچی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال نخست قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، گفت: کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی در حوزه های عمرانی، حمل و نقل، اقتصاد دریامحور، مسکن و راه و شهرسازی، خدمات زیربنایی، مدیریت شهری و روستایی در سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه عملکرد دولت را در ۱۳ دستگاه مرتبط از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های راه و شهرسازی، نیرو، کشور، صمت، اقتصاد، نفت، گردشگری، امور خارجه، بانک مرکزی، بنیاد مسکن، نیروهای مسلح و شهرداری ها مورد ارزیابی قرار داده است.

رئیس کمیسیون عمران در مجلس هدف برنامه را رشد پایدار و ارتقاء بهره وری ، توسعه متوازن، تقویت زیرساخت های در حوزه های مختلف دانست و ادامه داد: طبق ارزیابی ۱۳ دستگاه تنها ۲۰ درصد از عملکرد سال اول محقق شده است؛ این دو نقیصه مهم در عملکرد دولت مشاهده می شود از جمله برش سالانه اهداف برنامه بر اساس سال اول اعلام شده در صورتی که باید بر اساس هدف گذاری در ابتدای برنامه مشخص و اعلام می شد.

وی انتخاب ناظران برنامه از بدنه دولت را موجب تعارض منافع و کاهش اعتبار گزارش برنامه دانست و بیان کرد: در حوزه شاخص های کلان، بخش ساختمان ۱۰ درصد تعیین شده بود که این عدد متأسفانه به ۳ درصد تقلیل یافته است یعنی یک سوم هدف برنامه محقق شده است. در حوزه حمل و نقل نیز عدد ۹ درصد در برنامه پیش بینی شده بود که متأسفانه به نیم درصد کاهش یافته یعنی یک هجدهم برنامه محقق شده است. موضوع ساختمان و حمل و نقل مربوط به یک وزارتخانه نیست بلکه دستگاه های مختلفی از جمله تصمیمات شوراهای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن، ستاد ملی ترانزیت در این حوزه موثر هستند که باید حداقل ماهیانه یک جلسه برای حل مسائل این حوزه برگزار می کردند تا با هماهنگی و هم افزایی مسائل این حوزه را مرتفع کنند.

رضایی کوچی با اشاره به حوزه ترانزیت گفت: رسیدگی به حمل و نقل ۴۰ میلیون تن بار در حوزه ترانزیت در سال اول حدود ۱۶ میلیون تن تحقق یافته که نشان می دهد وزارت راه و شهرسازی در این حوزه به درستی به وظایف خود عمل کرده است، البته در این حوزه نیز باید دستگاه های مختلف همچون دستگاه دیپلماسی از جمله وزارت امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه همکاری لازم را داشته باشند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه اقتصاد دریامحور افزود: در برنامه هفتم توسعه در راستای پیشگیری از بحران آب مقرر بود تا ۸ درصد جمعیت سواحل جنوبی انتقال داده شوند که این امر نیز تاکنون محقق نشده است./

