موسی احمدی رئیس کمیسیون انرژی در نشست علنی نوبت صبح امروز(دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه سرنوشت برنامه هفتم نباید همچون سایر برنامه های پنجساله باشد، گفت: این برنامه، میثاق ملی میان مجلس و دولت و هر سه قوه است.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی بررسی و اجرای احکام برنامه هفتم را حائز اهمیت دانست و افزود: کمیسیون انرژی ضمن تشکیل کارگروه ویژه راهبری قانون برنامه هفتم پیشرفت در بخش انرژی با برگزاری بیش از ۱۵ جلسه نظارتی در این کارگروه به استماع گزارش های مسئولان دستگاه های اجرایی و مکاتبات متعدد، پیگیری اجرای احکام مربوط به بخش خود را در سال نخست با جدیت دنبال کرد. در نتیجه علاوه بر رصد اجرایی احکام، برخی موانع اجرایی نیز در این زمینه مرتفع شد که از جمله آن می توان به تنفس خوراک پتروپالایشگاه ها و تنظیم چارچوب اساسنامه سازمان بهینه سازی اشاره کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش عمده مربوط به انرژی ذیل مواد ۴۲ تا ۴۶ و برخی احکام فرابخشی در مواد ۱۴ و ۱۵ آمده است، عنوان کرد: از مجموع ۲۵۱۵ حکم شناسه گذاری شده، حدود ۱۷۸ حکم به کمیسیون انرژی ارجاع شد تا نظارت بر اجرای عملکرد دولت صورت گیرد. نتایج ارزیابی عملکرد در حوزه انرژی در سال نخست حاکی از آن است که از این تعداد حکم، حدود ۵۲ حکمی یعنی ۲۹ درصد در مهلت مقرر قانونی به انجام رسید. اقدامات اجرایی دستگاه ها در خصوص احکام مذکور در مهلت قانونی و متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه برای سال نخست صورت گرفت همچنین تعداد ۶۲ حکم یعنی ۳۵ درصد خارج از مهلت مقرر انجام شد اما در نهایت ۶۴ حکم یعنی حدود ۳۶ درصد باقیمانده که وزارتخانه های مربوطه در این خصوص فاقد عملکرد بوده اند.

وی همچنین به مهم ترین احکامی که در سال نخست، تحقق کامل نیافت و یا سرعت اجرای آن پایین بوده است اشاره و خاطرنشان کرد: عدم تحقق رشد اقتصادی ۹ درصدی بخش نفت، عدم تحقق اهداف تولیدی در حوزه نفت و گاز و رفع ناترازی انرژی، عدم تحقق اهداف کمی بخش بهینه سازی مصرف انرژی مطابق انتظار، عدم تشکیل سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور، عدم تحقق اهداف توسعه تجارت انرژی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات انرژی منطقه و جهانی از جمله این اقدامات بوده که انجام نشده است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی احکام که به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: عملکرد سال نخست دستگاه ها در حوزه جمع آوری انواع نفت گاز مشعل، تولید فراورده های نفتی، کاهش تلفات شبکه برق، افزایش سهم معاملات برق در بورس انرژی مطلوب و در مسیر اهداف قانونگذار بوده است.

