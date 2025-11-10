قدرتی در صحن مجلس قرائت کرد:
وجود کاستیهای جدی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی در اجرای برنامه هفتم
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: ارزیابی عملکرد تکالیف فصول برنامه هفتم نشان می دهد وجود برخی کاستیهای اجرایی جدی در عمل به تکالیف از جمله در حوزه رشد بهرهوری تولید، خودکفایی پایدار، کشاورزی قراردادی و ایمنی غذایی رخ داده است.
به گزارش ایلنا، عباس قدرتی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۹ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را قرائت کرد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارزیابی عملکرد امور تولیدی و زیر بنایی در برنامه هفتم پیشرفت فصول ۷ الی ۱۳ به شرح زیر قرائت کرد.
