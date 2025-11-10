خبرگزاری کار ایران
آغاز جلسه‌ علنی امروز مجلس/ بررسی عملکرد یکساله دولت به برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در دستور کار نمایندگان

جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و  با حضور اعضای دولت چهاردهم و ۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

دستور کار نمایندگان به شرح زیر است:

بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (بخش کلی، امور زیربنایی و امور عمومی، فصول ۸، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۸، ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این قانون).

 

