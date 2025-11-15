یک حقوقدان در گفتوگو با ایلنا:
طرح اصلاح قانون مهریه امنیت روانی زنان را بههم زده است/ مهریه را نباید ذیل محکومیتهای مالی تعریف کرد
برای جلب اعتماد زن ایرانی، نگاه مردسالارانه به قانون را کنار بگذارید
یک وکیل دادگستری با اشاره به معطل ماندن قوانین حمایتی درباره زنان در مجلس گفت: این موضوع به یک نگاه کلان متفاوت فرهنگی برمیگردد که خود را دارد به شدت حاکم می کند. یعنی بخشی از این نگاه به همان نگاه مردسالارانهای برمیگردد و سالاری مرد را در این می بینند که دست برتری به لحاظ قوانین هم داشته باشد و در اینجا به نظر من نگران خانواده نیستند که لایحه منع خشونت علیه زنان را تصویب کنند.
سکینه پاد وکیل دادگستری و دستیار رئیس جمهور در دولت سیزدهم در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تصویب کلیات اصلاح قانون مهریه گفت: آن چیزی که تصویب شده و آقایان اعلام کردند و گفتند ظاهرا ۷ ماده است، البته چیزی در خصوص آن هفت ماده را ما ندیدیم که بخواهیم اظهارنظر دقیق کنیم، اما حالا چیزی که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفتند، مختص مهریه تنها نیست؛ بلکه اصلاح پارهای از مواد در باب محکومیتهای مالی است.
وی ادامه داد: در واقع مهریه را هم در دل قانون محکومیتهای مالی قرار دادند. منتها همین هم نشان میدهد که به جامعه زنان حس بدی منتقل میشود چراکه این طرحی که فراتر از مهریه است، به مهریه شناخته شد و این نشان می دهد که چقدر امنیت روانی زنان به هم ریخته شد. برحسب گفتههای موافقان این طرح و آنچه که درباره آن مطرح شده است و آنچه از مصاحبههای خودشان به دست میآید این است که یک مکانیزم حقوقی که در دعاوی کیفری بود و مربوط به بحث استفاده از سیستمهای الکترونیک است را ظاهراً در این موضوع میخواهند وارد مباحث حقوقی کنند. کلیت آن وقتی فراتر از مهریه باشد، میتواند یک نوآوری در نظام حقوقی و قضایی ما باشد.
چرا به سایر حقوق زوجین توجه نمیکنند؟
این وکیل دادگستری گفت: موضع من این است که من مشخصاً خیلی مخالف هستم که به مهریه به عنوان بخشی از تعهدات یک رابطه قراردادی مقدس در آیین و دین و عرف ما نگاه شود و با سایر مباحث مالی قابل مقایسه نیست که در اینجا آورده شده است. لذا من با کلیت آن طرح اگر برای دعاوی حقوقی و سایر محکومیتهای مالی باشد، موافقم که حبس زدایی صورت بگیرد چراکه در سیاستهای کلان ما و همینطور در سند تحول قضایی ما آمده است اما با بحث مهریه در این موضوع مخالف هستم چراکه معتقدم مهریه یکی از تعهدات ذیل سند ازدواج و رابطه ازدواج است. چرا به سایر حقوق زوجین توجه نمیکنند؟ اما هر چند مدت یک بار فقط عارض بحث مهریه میشوند. مهریهای که هم نشانی بر دوستی و محبت بین زوجین است و هم واقعیت امر این است که با توجه به سایر حقوق زن در رابطه زناشویی و ازدواج به عنوان یک پشتوانه متعارف شده و به آن نگاه میکنند.
پاد گفت: وقتی به سایر حقوق توجه نمیشود، یعنی سالهاست در مورد بحث حضانت، تمکین و حتی حق خروج از کشور، مباحثی در بین زنها به عنوان دغدغه و مسئله مطرح میشود و ورود جدی به این موضوعات نمیشود اما فقط دست میگذارند دقیقاً روی بحث مهریه که زن به عنوان یک پشتوانه به آن نگاه میکند، این نشان میدهد که یک جانمایی بدی داریم و ما به مهریه در کنار سایر محکومیتهای مالی نگاه میکنیم. در واقع خود قانونگذار ما دارد اصرار میکند که مهریه که قرار بوده مهر باشد و نشانه محبت باشد، را زیر محکومیتهای مالی تعریف کند. این یعنی اولین انحراف از آن واقعیت فرهنگی و در واقع قرارداد زناشویی را میبرند ذیل بقیه مباحث و بعد انتظار دارند که زن برخوردش با مهریه اینطوری نباشد.
به جای کارهای جزیرهای و ناخنک زدن به یکی از نظامهای حقوق خانواده، باید عدالت را اجرا کنیم
وی تاکید کرد: این به نظر یک دوگانگی در مفهوم است، یعنی در درک مفهوم دوگانگی احساس میشود. لذا من معتقدم که این موضوع موجب بیاعتمادی جامعه زنان میشود و موجب نارضایتی میشود. بالاخره باید به این موضوع در نظام خانواده به عنوان یک حق و تکلیف نگاه کنیم و معتقدم که به جای این کارهای جزیرهای و هر از گاهی یک ناخنک زدن به یکی از نظامهای حقوق خانواده، باید خیلی قویتر عدالت را اجرا کنیم. در واقع وقتی عدالت جنسیتی را مطرح میکنیم، در درون خانواده هم باید به آن قائل باشیم. زن ایرانی احساس خیلی خوبی ندارد و درخصوص خیلی از موارد در حقوقش احساس نارضایتی میکند. بنابراین اگر میخواهیم سیاستگذاری جدیدی در حوزه مهریه داشته باشیم و میخواهیم آن را به قانون تبدیل کنیم، این اقدام نباید به این تبعیض و احساس بیعدالتی دامن بزند. باید حس خوشایندی به زن بدهد و این حس به نظر میرسد تا الان که ما داریم با هم گفتگو میکنیم به زنان منتقل نشده است. و یک نگرانی و یک احساس بیپناهی و دیده نشدن از طرف نظام تقنینی به زن القا می شود.
سالاری مرد را در این میبینند که دست برتری به لحاظ قوانین هم داشته باشد
دستیار رئیس جمهور در دولت سیزدهم درباره اینکه به نظر شما چرا قانون های حمایتی از زنان مدتها معطل میماند اما موضوعات این چینینی به سرعت رسیدگی میشود و اینکه چه ساز و کارهایی باید در نظر گرفته شود که در همین قانون هم حق زنان نادیده گرفته نشود، گفت: اگر بخواهم پاسخ چرایی این موضوع را بدهم، باید بگویم که نمایندگان باید خیلی شفاف و روراست با مردم صحبت کنند و بگویند که ما به عنوان نمایندگان شما به این دلیل این کار را در اولویت قرار نمیدهیم. این موارد را اگر جدا از سیاسی کاری برای مردم توضیح بدهند تکلیف همه ما روشن میشود.
پاد تصریح کرد: اما آن چیزی که به طور کلی میتوانیم در این خصوص پاسخ دهیم، این است که این موضوع به یک نگاه کلان متفاوت فرهنگی برمیگردد که خود را دارد به شدت حاکم می کند. یعنی بخشی از این نگاه به همان نگاه مردسالارانهای برمیگردد و سالاری مرد را در این می بینند که دست برتری به لحاظ قوانین هم داشته باشد و در اینجا به نظر من نگران خانواده نیستند که لایحه منع خشونت علیه زنان را تصویب کند در حالی که مقام معظم رهبری نیز فرموده اند که باید در درون خانواده قانونگذاری کنیم. اگر خشونتی نسبت به زن رخ بدهد، حالا این خشونت ممکن است توسط پدر، همسر یا برادر باشد، به دلیل فیزیکشان، ممکن است خشونت رخ دهد. بنابراین حضرت آقا میگویند که باید این قانون را تصویب کنید.
اگر میخواهید اعتماد زن ایرانی را جلب کنید، باید نگاه خود را عوض کنید
وی ادامه داد: ولی یک تفکر احتمالا وجود دارد و چون میداند این خشونت توسط مرد انجام میشود، بنابراین با توجه به آن نگاه مردسالارانه، می گوید اگر این قانون را تصویب کنم مردها بیشتر محکوم می شوند، متاسفانه این نگاه جنسیت زده وجود دارد و اگر در مقابل، کسی هم این نگاه را نقد کرد به او می گویند با نگاه جنسیت زده ما را نقد می کند. در واقع این یک وضعیت عجیب و منحصر به فرد است که در ایران اتفاق میافتد. لذا من بارها این را گفتهام: اگر میخواهید اعتماد زن ایرانی را جلب کنید، اگر میخواهید زن ایرانی به سیاست اعتماد کند و شاد باشد، باید نگاه خود را عوض کنید. در حالی که اگر زن شاد نباشد می دانید چه آسیب های اجتماعی جامعه را تهدید می کند، این نگاه باید تغییر کند. نگاه فرهنگی باید تغییر کند و از اینکه بترسید قوانین حمایتی برای زنان تصویب کنید، باید دوری کنید.
این حقوقدان گفت: متاسفانه به دنبال قوانینی هستند که ریشه در عدم فهم و تفسیر ناصحیحی از شرع دارند. یعنی فکر میکنند که مرد باید برتر باشد. در حالی که یکی از حقوق زن در ازدواج، مهریه است و مهریه، جزو حقوق مالی زن است ما وقتی می خواهیم بحث استقلال مالی را در نظر بگیریم به وضوح به بحث مهریه اشاره می کنیم. قطعا موافق نیستم که مرد به زندان بروند. جامعه هم موافق این نیست. ولی مشروط به این است که با عقلانیت و حکمت در قانونگذاری، شرایطی تعبیه شود که به محض ازدواج، نهاد مهریه به گونهای تعریف شود که اولاً فرهنگسازی شده باشد و مرد ایرانی بداند که اگر بخواهد همسرش را دور بزند یک چشم بینایی در حاکمیت او را نظاره می کند و باید در بحث مهریه تضمیناتش رعایت شود.
زن میتواند تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده در تمکین خاص مرد قرار نگیرد
پاد گفت: نمی توان بدون اینکه هرگونه تضمینی به طور اتومات برای زن تعبیه کنند، مهریه را زیر موادی از قانون محکومیتهای مالی، قرارداده و اصلاح کنند. در چنین وضعیتی زن می ماند با حق طلاقی که ندارد و مهریهاش هم به این شکل مطرح میشود. البته قبلا بحث ۱۴ سکه مطرح بود، ولی ظاهراً خوشبختانه حداقل از این موضوع سقف گذاشتن عبور کرده اند و این خیلی باعث تاسف است که ما باید در این باره بگوییم خوشبختانه سقف تعیین نشده است چراکه اصلا حقی در این باره ندارند و این به لحاظ شرعی و قانونی یک قرارداد خصوصی است. اگر این موارد در نظر گرفته می شد اشکالی نداشت که مهریه را ذیل محکومیت های مالی بررسی کنند اما هیچ مکانیزمی در این باره طراحی نکردهاند که این زن از ابتدا که وارد زندگی میشود، بتواند از آن بهرهمند شود.
وی ادامه داد: در حالی که برای شرع ما مهم است که میگوید زن میتواند تا زمانی که مهریه را دریافت نکرده است در تمکین خاص مرد قرار نگیرد یعنی برای اسلام مهم است که زن به مهریه اش برسد. اما چگونه است که تأکید اسلام بر مهریه نادیده گرفته میشود. یعنی اصلاً یادمان میرود که اسلام چقدر این مهریه را برای عقد نکاح مهم میداند و بعد میرویم قانونگذاری میکنیم به سمتی که آن را ذیل قراردادهای مالی قرار میدهیم اما سیستم باید به گونهای باشد که مرد نتواند به لحاظ قانونی از زیر این ضمانت برای مهریه فرار کند. در واقع وقتی این موضوع وجود ندارد، اینجاست که احساس می شود این طرح اگر قانون بشود، با عدالت زاویه دارد.
استدلال برخی نمایندگان این است که سازمان محیط زیست را تعطیل کنیم و فقط قانون عفاف و حجاب را اجرا کنیم
دستیار رئیس جمهور در دولت سیزدهم در بخش دیگری از صحبت هایش درباره اینکه علیرغم تاکیدات رهبری بر حفظ انسجام ملی اما شاهد هستیم که برخی از نمایندگان مجلس با اظهاراتشان این انسجام را نادیده گرفته اند اخیرا نیز یکی از نمایندگان مجلس مشکل کم آبی و عدم بارش را آقای رئیس جمهور دانسته و اعلام کرده که به دلیل عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب بارش ها انجام نمی شود، تصریح کرد: این جمله بسیار غیرعلمی است و براساس تحلیل و استدلال اینها باید سازمان محیط زیستمان را منحل کنیم فقط قانون حجاب را اجرا کنیم و دیگر نیازی به اینکه بودجه ای هم برای سازمان محیط زیست اختصاص دهیم، نداریم. اصل ۵۰ قانون اساسی را که بحث محیط زیست را مطرح می کند هم باید حذف کنیم چراکه در محیط زیست، مهمترین عنصرش آب است.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که اقلیتی که توانایی ندارد در حکمرانی کلان تحلیل کند، مصلحت کشور، مصلحت نظام سیاسی و مصلحت مردم را نمیتواند در کنار هم تحلیل کند. لذا میآیند یک حرف به این گونه میزنند. حرفی که واقعاً فاقد وجاهت علمی و حتی شرعی است، شرع ما تماماً عقل و علم است. بعد وقتی چنین حرفی میزنند و آن را به مسائل ماورایی گره میزنند در واقع دارند هم به شرع آسیب میزنند، هم به عقلانیت در حکمرانی و هم حکمت را کلاً نابود میکند. اینها چیزهای بسیار نازیبایی هستند و من متاسفم که چنین حرف هایی را می شنویم.
اگر قانون حجاب انقدر ماورایی نبود، شورای امنیت مانع اجرا شدنش نمیشد
پاد گفت: مسئله مهم این است که این دوستان، شرع را تنزل میدهند به حد قانون نوشته خودشان. هر کسی که با حرف اینها هم مخالفت کند گویا با خدا مخالفت کرده است و قصه این خود بزرگ بینی است در واقع اگر این قانون در این حد ماورایی نبود، حتماً شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه شورای عالی امنیت مانع اجرا شدنش نمیشدند. درباره با این اظهارات نیاز نیست که یک روانشناس یا جامعهشناس هم نظر بدهد بلکه بدیهیاتی است که یک کودک نابالغ هم میداند و می تواند درباره آن نظر بدهد.