سردار جلالی در وزارت کشور خبر داد؛
برنامه ریزی برای رزمایشهای مستمر در مسیر ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر تمرکز این سازمان بر مصونسازی زنجیره تولید و خدمات بر لزوم اجرای طرحهای اضطراری و رزمایشهای مستمر در مسیر حفظ کارکردهای اساسی در استانها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری پایداری ملی، جلسه مشترک کارگروه پدافند غیرعامل وزارت کشور و شورای پدافند غیرعامل استانداریها با حضور سردار دکتر غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و علیاکبر پورجمشیدیان قائممقام و معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور برگزار شد.
سردار جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، در سخنرانی خود به تحلیل وضعیت کنونی کشور در برابر تهدیدات مختلف پرداخت و بر لزوم تقویت تابآوری و مصونسازی زیرساختها تأکید کرد.
وی با بیان اینکه تکالیف اصلی در این مقطع زمانی بر ارتقای آمادگیها، رفع ضعفها و تقویت قدرت و اصلاح محاسبات دشمن متمرکز است، بر اهمیت تابآوری و مصونسازی زیرساختها، تاکید کرد و افزود: با توجه به امکان تمرکز تهدیدات بر زیرساختهای حیاتی، یکی از تکالیف اصلی پدافند غیرعامل، تقویت مصونیت و تابآوری این زیرساختها است.
سردار جلالی همچنین به تهدیدات سایبری و وابستگیهای متقابل در زنجیرههای تولید اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای مهم، وابستگی به شبکههای سایبری و خدمات فناوری اطلاعات است که میتواند آسیبپذیریهای زیادی ایجاد کند. همچنین، زنجیرههای تولید به یکدیگر وابسته هستند و در صورت اختلال در هر حلقه، اثرات آن میتواند در سطح ملی گسترده شود.
وی در ادامه از تمرکز سازمان پدافند غیرعامل بر مصونسازی زنجیره تولید و خدمات سخن گفت و افزود: در تلاش هستیم تا این زنجیرهها از ابتدا تا انتها مصونسازی شوند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل همچنین به برنامههای اجرایی و رزمایشهای پیشبینیشده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، برنامههای مختلفی برای ارزیابی سیستمها و شناسایی نقاط ضعف در دست اجرا است. این رزمایشها به ما کمک میکند تا میزان آمادگی کشور را برای مقابله با تهدیدات مختلف ارزیابی کنیم.
سردار جلالی با تاکید بر تمرکز بر سناریوهای تهدید و آمادگی زیرساختها به لزوم برگزاری جلسات منظم در سطح استانی برای هماهنگی در مقابله با تهدیدات اشاره کرد و افزود: در استانها نیز باید طرحهای اضطراری و برنامههای حفظ کارکردهای اساسی مانند معیشت مردم و خدمات، پیادهسازی و نظارت دقیق بر دستورالعملهای پدافند غیرعامل اعمال شده و این دستورالعملها تمرین شوند تا در مواقع بحران، کشور آمادگی کامل برای مواجهه با تهدیدات داشته باشد.