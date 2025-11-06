خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دستور کار هفته آینده کمیسیون بهداشت قرار دارد:

بررسی نحوه هزینه کرد ۵ درصد از اعتبارات بیمه سلامت برای ارتقای اصول پیشگیری

بررسی نحوه هزینه کرد ۵ درصد از اعتبارات بیمه سلامت برای ارتقای اصول پیشگیری
کد خبر : 1710416
لینک کوتاه کپی شد.

اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در هفته آینده، ضمن بررسی نحوه هزینه کرد ۵ درصد از اعتبارات بیمه سلامت برای ارتقای اصول پیشگیری، نشست مشترکی را با رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله برگزار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، برنامه نشست‌های کاری خود در روزهای یک شنبه تا سه‌شنبه (۱۸ تا ۲۰ آبان ماه) هفته آینده را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، اعضای کمیسیون و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در روز یکشنبه (۱۸ آبان ماه ۱۴۰۴ ) نشست مشترکی با رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله برگزار خواهند کرد تا مسائل آموزشی و پژوهشی این دانشگاه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

در ادامه روز دوشنبه، ( ۱۲ آبان ۱۴۰۴ ) دو نشست تخصصی در کمیته‌های زیرمجموعه کمیسیون تشکیل می‌شود که در کمیته آموزش علوم پزشکی، موضوع «بررسی اعتبارات پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» با حضور مسئولان این وزارتخانه و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و همچنین در کمیته جمعیت وضعیت بودجه جمعیت در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ با حضور مسئولان وزارت بهداشت، دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه بررسی می‌شود.

اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجلس شورای اسلامی در روز سه‌شنبه ( ۲۰ آبان ۱۴۰۴ ) نیز به بررسی گزارش رئیس سازمان بیمه سلامت درباره نحوه اجرای بند «چ» ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت با حضور معاونان درمان، بهداشت و منابع وزارت بهداشت، مسئولان دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس می پردازند.

 همچنین طرح الحاق ۵ ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در ادامه نشست روز سه‌شنبه بررسی می شود.

بر اساس بند (چ) ماده ۷۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ سازمان‌های بیمه‌گر پایه سلامت مکلفند در طول اجرای برنامه، حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات مصوب سالانه خود را برای ارتقای اصول پیشگیری در سطح جامعه در موارد خودمراقبتی (پایش عوامل خطر متابولیک)، ورزش، تغذیه سالم، بهداشت روان و مهار (کنترل) مصرف دخانیات بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه ملی سلامت یا پرونده الکترونیکی سلامت در قالب مشوق های مختلف برای بیمه‌شدگان از جمله تخفیف در حق‌بیمه هزینه کنند.

 ‌آیین‌نامه اجرایی این بند توسط ‌شورای‌عالی بیمه سلامت کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ