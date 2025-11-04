علی‌محمد حاضری، عضو انجمن مدرسین دانشگاه‌ها و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در واکنش به بازداشت و احضار چند نفر از اساتید دانشگاه و برخی صاحبنظران حوزه علم اجتماعی و اقتصاد کشور و نگرانی‌های ایجاد شده در این رابطه گفت: من فکر می‌کنم که اصولاً این نوع برخوردها بدون آن‌که به اندازه کافی شفافیت و روشنگری در مورد نوع اتهام و مسائلی که وجود داشته ارائه شود، در واقع جامعه دانشگاهی و حتی جامعه ایران را به شدت نگران می‌کند که گویا رویه‌های برخورد با اندیشه دوباره در حال احیا یا تشدید است.

وی افزود: اینجا در درجه اول لازم بود که اگر این برخوردها نه صرفاً به‌خاطر داشتن اندیشه و آرا و دیدگاه‌های انتقادی متمایز و متفاوت، بلکه به خاطر اقدامات مشخصی است که در مسیر سلب امنیت عمومی جامعه صورت گرفته، به صورت صریح و روشن با جامعه و مردم در میان گذاشته شود تا معلوم شود که این یک مقوله صرفاً تحدید آزادی اندیشه و بیان نیست بلکه از جنس دیگری است. اما در شرایط کنونی و به نحوی که اکنون برخورد می‌شود، آنچه بیشتر فهمیده می‌شود این است که در واقع دارد با دیدگاه‌های متفاوت و رویکردهای انتقادی برخورد می‌شود.

عضو انجمن مدرسین دانشگاه‌ها تاکید کرد: این به هیچ وجه زیبنده شرایط امروز جامعه نیست؛ آن هم جامعه‌ای که نیازمند تقویت لوازم همبستگی ملی و آمادگی برای مقابله با تهدیدهای امنیت ملی است. شرط لازم این آمادگی، وجود امنیت خاطر در جامعه سیاسی کشور و میان جریانات مختلف است. این نوع برخوردها با انسجام ملی سازگار نیست.

وی گفت: این اقدامات مخل پیش‌نیازهای تداوم و حفظ انسجام ملی است. آنچه تاکنون و در سکوت نسبی نهادهای اقدام‌کننده پیش می‌رود، هیچ معنایی ایجاد محدودیت برای آزادی بیان ندارد. اتهام بیشتر متوجه داشتن دیدگاه‌ها و رویکردهای خارج از چارچوب‌های رسمی حاکمیتی است. این یعنی در واقع می‌خواهند راه طرح هر اندیشه‌ای مغایر با آنچه حاکمیت رسمی دنبال می‌کند، بسته شود و این اصلاً مناسب شرایط فعلی جامعه ما نیست.

حاضری ادامه داد: این جریان تماماً کمک می‌کند که در واقع یک احساس خطر شکل بگیرد؛ به این معنا که گویا صرف‌نظر از نیازهای سیاسی امروز جامعه ایران، جریان‌هایی وجود دارند که با هر نوع آزادی اندیشه مخالف‌اند و می‌خواهند صرفاً اندیشه‌های مؤید جریانات خاص مطرح شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب عنوان کرد: برای پرهیز از چنین استنباطی لازم است این نوع اقدامات، اگر هم ضرورتی دارند، حتماً با شفافیت کامل و ارائه مستندات و شواهد کافی همراه باشند تا جامعه دچار سوءتعبیر نشود. اما در غیاب این تمهیدات، چنین قضاوت‌هایی حتماً شکل می‌گیرد و این وضعیت و استنباط‌ها برای جامعه امروز ما اصلاً مناسب نیست. باید بر ضرورت شفافیت در طرح اتهامات احتمالی و پرهیز از هر اقدامی که می‌تواند شائبه‌های سرکوب اندیشه را به نمایش بگذارد، تاکید شود.

