به گزارش ایلنا، سرلشکر سید یحیی رحیم‌صفوی در آیین گرامیداشت سالروز عملیات محرم در یادمان شهدای شرهانی شهرستان دهلران با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به مردم استان ایلام و زائران کاروان‌های راهیان‌نور و با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم ایلام در روز‌های نخست تجاوز رژیم بعث، گفت: مردم ایلام پیش‌تر از دیگر استان‌ها در برابر دشمن متجاوز در ابتدای جنگ تحمیلی هشت ساله ایستادند.

وی افزود: رژیم بعث حتی پیش از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ بخش‌هایی از مهران و دهلران را اشغال کرده بود، اما این مردم دلاور با غیرت ملی خود دشمن را از خاک وطن بیرون راندند و عشایر، نیرو‌های مردمی، ارتش و روحانیت استان از نخستین روز‌های جنگ در خط مقدم دفاع مقدس از کشور قرار گرفتند.

سخنران ویژه آیین گرامیداشت سالروز عملیات محرم ادامه داد: رزمندگان ایلامی نخستین گردان را در عملیات محرم سال ۶۱ تشکیل دادند و تا پایان جنگ در قالب لشکر امیرالمؤمنین (ع) در همه جبهه‌ها از فکه تا خرمشهر جنگیدند و دلاورانه پیروز شدند.

سرلشکر رحیم صفوی با بیان این که عملیات محرم نقطه عطفی در تثبیت اقتدار ایران و آغاز مرحله تازه‌ای از مقاومت در جبهه جنوب بود، یادآور شد که این عملیات افزون بر آزادسازی بخش‌هایی از خاک ایران، زمینه تصرف حدود ۳۰۰ کیلومتر مربع از خاک دشمن بعثی را نیز فراهم کرد و در نتیجه آن، بنی‌صدر‌های خائن و تحلیل‌گران غربی دریافتند که ایران هرگز عقب‌نشینی نخواهد کرد.

این فرمانده دوران دفاع مقدس در تبیین راهبرد دشمن بعثی در هشت سال دفاع مقدس، گفت: صدام با پشتیبانی کامل آمریکا و شوروی برای اشغال خوزستان، قطع جاده تهران - خرمشهر و لغو قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر به ایران حمله کرد و هدفش تسلط کامل بر اروندرود و تجزیه ایران بود، اما این رژیم که برای سقوط جمهوری اسلامی آمده بود، سرانجام خود به دست قدرت‌های ظالم‌تری نابود شد.

وی با اشاره به این که هدف ملت ایران دفاع از خاک و استقلال کشور بود، گفت که در دفاع مقدس بیش از ۲۰۰ هزار شهید تقدیم کردیم و امروز با تکیه بر همان خون پاک شهیدان، ایران نه تنها یک قدرت ملی، بلکه یک قدرت منطقه‌ای است که سیاست‌های بین‌المللی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنانش وحدت مردم، شجاعت فرماندهان و رهبری مقتدرانه را سه مؤلفه پیروزی دانست و افزود: رمز پیروزی ایران، ایمان مردم و انسجام ملی بوده و هست، ملت ایران ملتی تمدن‌ساز است و ایلام با پیشینه‌ای بیش از هفت هزار سال تمدن، جلوه‌ای از همان تاریخ عزت و غرور است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور نیرو‌های مسلح با تاکید بر این که در میان ۱۹۴ کشور عضو سازمان ملل، رهبری، چون حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نداریم، گفت: ایشان با درایت و شجاعت مثال‌زدنی در برابر دو قدرت اتمی آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادند و معادله‌های جهانی را تغییر دادند و دلیرانه فرمودند که ملت ایران از هیچ تهدیدی نمی‌ترسد، زیرا این ملت پیرو حسین (ع) است.

سرلشکر رحیم‌صفوی با بیان این که نسل امروز در جبهه علم و فرهنگ ادامه‌دهنده راه شهیدان است، یادآور شد: دانش آموزان و نسل امروز با حضور در مناطق عملیاتی از نزدیک تاریخ را لمس می‌کنند و همان‌گونه که پدران و مادران این نسل در گرمای ۵۰ درجه و میان آتش و خون جنگیدند امروز نیز نسل جوان باید در میدان علم، فناوری و فرهنگ جهاد کنند.

وی با بیان این که دشمن امروز از درِ جنگ سخت وارد نمی‌شود، بلکه در عرصه فرهنگ و فضای مجازی تلاش دارد افکار نسل جوان را غارت کند، ادامه داد: کتاب‌خوانی، تفکر و حضور در میدان علم و فناوری در این برهه بسیار مهم است و ملت ما با دانش و ایمان می‌تواند تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کند.

دستیار فرمانده کل قوا با ذکر خاطره‌ای از نخستین روز‌های دفاع مقدس گفت: اوایل جنگ، مادری مؤمن از اهواز نزد من آمد و گفت که سه پسر و همسرم در آبادان هستند، من هم باید بروم، با اصرارش همراه رزمندگان عازم شد، در مسیر زیر آتش دشمن از خودرو پیاده شد و به نیرو‌ها گفت که آیا دوست دارید دشمن مادرتان را اسیر کند؟ برخیزید و فرمانده را یاری کنید، وقتی به آبادان رسید، همان‌جا ماند و برای رزمندگان غذا پخت. آن مادر نمونه‌ای از همه مادران ایران است که مردان را در جبهه پشتیبانی کردند و با ایمان خود ستون‌های مقاومت را استوار ساختند.

سرلشکر رحیم‌صفوی گفت: اگر حمایت زنان و خانواده‌ها نبود، جنگ هشت‌ساله دوام نمی‌یافت، همان زنان دلاور امروز باید در میدان فرهنگ، تربیت فرزند مؤمن و بصیر نیز جهاد کنند.

آیین گرامیداشت سالروز عملیات غرورآفرین محرم با حضور گسترده مردم استان و خانواده‌های معظم شهدا، سرلشکر «یحیی رحیم صفوی» دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور نیرو‌های مسلح، حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه ایلام، سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع)، «اسدالله چراغی» نماینده حوزه جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، «افشین کریمی» معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری ایلام، «مراد یگانه» فرماندار ویژه دهلران، فرماندهان ارشد نظامی، انتظامی و شماری از رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد.

