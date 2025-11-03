خبرگزاری کار ایران
افتتاح پروژه انتقال آب از سد طالقان به تصفیه‌خانه‌های آب استان‌های البرز و تهران با حضور رئیس جمهور

پروژه انتقال آب از زیاران به بیلقان با هدف تأمین ۲۰ درصد از آب شرب تهران، کرج و سایر شهرهای استان البرز، با حضور رئیس جمهور، به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، با افزایش نگرانی‌ها درباره بحران آب در استان‌های تهران و البرز و درخواست وزارت نیرو از قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، این مجموعه با برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و مهندسی موسسات زیرمجموعه، استقرار ماشین‌آلات سنگین و سازماندهی نیروی انسانی متخصص در سه شیفت شبانه‌روزی، جبهه‌های متعدد کاری را فعال کرد و روند پروژه را سرعت بخشید و در کمتر از یکسال آن را به اتمام رساند.

این طرح یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور از نظر مدیریت ذی‌نفعان، عبور مسیر از بافت شهری، تملک اراضی، رفع معارضین، شرایط دشوار توپوگرافی و برخورد با تاسیسات شهری و نظامی بود. با این حال، با حمایت کارفرما و تلاش مستمر تلاشگران قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در هلدینگ نیرو، تمامی چالش‌ها در کمترین زمان ممکن برطرف شد.

با تکمیل این پروژه، حداقل پنج مترمکعب بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب تهران افزوده شد که نقشی حیاتی در کاهش فشار بحران آب در پایتخت و استان البرز ایفا می‌کند. همچنین در جریان اجرای پروژه، رکوردهای قابل‌توجهی ثبت گردید؛ از جمله لوله‌گذاری روزانه ۶۸۴ متر و ماهانه ۹ کیلومتر در محدوده شهری، بتن‌ریزی ۲۰ هزار مترمکعب در یک ماه، ساخت مخزن ۵ هزار مترمکعبی در مدت دو ماه و انجام عملیات آب‌اندازی در طول ۳۲ کیلومتر خط لوله طی تنها ده روز.

حجم کلی عملیات اجرایی نیز شامل ۴۰ کیلومتر حفاری و لوله‌گذاری، ۳۱۰ متر حفاری به روش پایپ‌جکینگ، ۷۵ هزار مترمکعب بتن‌ریزی و سه هزار تن آرماتوربندی بوده است. این دستاورد بزرگ، بار دیگر جایگاه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) را به‌عنوان بازوی توانمند کشور در اجرای پروژه‌های ملی و مدیریت شرایط بحرانی تثبیت کرد.

انتهای پیام/
