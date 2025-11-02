آقای رئیس جمهور مردم به شدت از شرایط فعلی ناراحت هستند

به گزارش ایلنا، ولی الله بیاتی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: موضوعی که لازم می‌دانم مطرح کنم، وضعیت اقتصادی است که مستقیم بر زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. افزایش بی‌رویه تورم، گرانی کالاهای اساسی و کاهش ارزش پول ملی فشار زیادی بر کوچک‌سازی سفره خانوارها وارد کرده است، به طور نمونه قیمت برنج و سایر اقلام خوراکی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و توان خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. از طرفی نوسانات ارزی و عدم هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی منجر به تورم شدید شده که نگران کننده است.

نماینده مردم آشتیان، تفرش و فراهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای رئیس جمهور، هشدار می‌دهم صبر مردم هم نامحدود نیست و به شدت از شرایط فعلی ناراحت هستند.

وی تاکید کرد: لازم دولت از اساتید اقتصادی و دانشگاهیان جهت ساماندهی وضعیت اقتصادی استفاده کرده، بازار را کنترل کند و معیشت مردم را دریابد.

بیاتی تصریح کرد: جناب آقای رئیس جمهور به فکر جوانان کشور باشید، چرا شورای عالی جوانان را تشکیل نمی‌دهید و وزارت ورزش و جوانان بیشترین امکانات و مدیریت خود را حول ورزش متمرکز کرده است؛ از جوانان غافل شده‌اید و به موضوع ازدواج، اشتغال و توانمندی جوانان ورود نمی‌کنید و این در حالی است که باید از توانایی جوانان در حل مشکلات کشور استفاده کنید.

وی افزود: هم اکنون خطرات زیادی همچون اعتیاد، طلاق و بی‌بند و باری جوانان را تهدید می‌کند، کانون خانواده‌ها به شدت آسیب دیده است و نیاز به اقدام جدی برای نجات جوانان کشور وجود دارد.

بیاتی اظهار کرد: جناب آقای رئیس جمهور جنگ ۱۲ روزه خسارات زیادی به کشور تحمیل کرد، مردم ایران شجاعانه در مقابل دشمن ایستادند و حماسه آفریدند. آنها از دولت مردان انتظار دارند وضعیت کشور را به حالت عادی بازگردانند.

وی افزود: هشت ماه از سال گذشته، حدود ۲۰ درصد اعتبارات واگذار شده و قطعا در فصل زمستان هم امکان کار عمرانی نیست، فقط به تهران و کلان شهرها توجه نکنید، به شهرهای دیگر هم عنایت داشته باشید. ما از کمبود اعتبارات به شدت ناراحت هستیم چرا که حدود ۴۷ سال از انقلاب می‌گذرد اما هنوز روستایی داریم با تقدیم ۴۰ شهید هنوز جاده خاکی داریم. بنابراین نیاز است توجه ویژه‌ای به روستاها داشته باشیم.

بیاتی گفت: پول گندم به موقع داده نشد، خشک سالی هم بود که باعث شد بسیاری از کشاورزان ورشکسته شوند و نتوانند گندم برداشت کنند. الان برای کاشت پاییزه نیاز به کمک دارند. وزیر محترم به این موضوع به طور ویژه توجه کند در غیر این صورت سال آینده باید گندم وارد کنیم

انتهای پیام/