خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب ۲ عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سوی پزشکیان

انتصاب ۲ عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات از سوی پزشکیان
کد خبر : 1708282
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور بنا به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با صدور حکمی «علی‌اصغر قائمی» و «حسین ریاضی» را به عنوان اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب «علی‌اصغر قائمی» و «حسین ریاضی» به عنوان اعضای شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تصریح کرد: امید است با مشارکت اعضای محترم و حضور مؤثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش

کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای علی اصغر قائمی

جناب آقای حسین ریاضی

در اجرای بند (۱۸) ماده (۴) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوب ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هیئت وزیران و بنا به پیشنهاد وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظر به مراتب تعهد، تجارب و سوابق ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای اجرایی فناوری اطلاعات» منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با مشارکت اعضای محترم و حضور مؤثر در جلسات شورا، نسبت به اتخاذ تدابیر راهبردی در جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و فراهم نمودن زمینه‌های گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ