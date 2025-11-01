شهادت دو بسیج بومی طرح امنیت در جاده خاش به زاهدان

به گزارش ایلنا، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: روز گذشته خودروی محمدرضا شاهوزهی (سرطایفه شاهوزهی) در هنگام سرکشی از محدوده حوزه استحفاظی در جاده خاش به زاهدان (در منطقه اسکل آباد نزدیک ده پابید) مورد سوءقصد افراد مسلح گروهک های تروریستی قرار گرفت.

در اثر این حمله دو نفر از همراهان وی که از بسیجیان بومی اهل سنت طرح امنیت بودند، به شدت مجروح شدند.

اسماعیل شاورزی و مختار شاهوزهی مجروحین این حادثه بودند که علیرغم تلاش فراوان کادر درمان، بر اثر شدت جراحات وارده امروز به شهادت رسیدند.