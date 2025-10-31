خبرگزاری کار ایران
عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است

معاون وزیر امور خارجه گفت: عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است که با آن کشور روابط عالی و پیوندهای تاریخی داریم.

به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه در صفحه شخصی اش نوشت: پس از یک سفر کوتاه اما موفق به عمان، به تهران بازگشتم. دیروز روز پرکاری در مسقط بود.‬ ‌جلسات مفیدی با وزیر امور خارجه عمان، جناب آقای بدرالبوسعیدی، و معاون ایشان، جناب آقای خلیفه الحارثی، در مورد مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی داشتم. ما برای مشورت‌های منظم با برادرانمان در عمان ارزش بسیار قائلیم.

‌وی‬ افزود: همچنین جلسات پرباری در مورد یمن با محمد عبدالسلام از انصارالله و هانس گروندبرگ از سازمان ملل داشتم. ‌کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌های عمانی و گردهمایی دوستانه با جامعه ایرانیان مقیم عمان نیز بخشی از برنامه بود. ‌عمان یک همسایه قابل اعتماد و یک شریک اساسی است که با آن کشور روابط عالی و پیوندهای تاریخی داریم.

