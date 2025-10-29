عظیمیراد در تذکر به رئیس سازمان برنامه و بودجه:
آقای پورمحمدی، یا قرارداد نیروهای حق التدریس آزاد را امضا کنید یا مسیر برکناریتان را کلید میزنم!
نماینده مجلس شورای اسلامی، در تذکری خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، از انتشار نامه اخیر او درباره قرارداد کار معین نیروهای خرید خدمات آموزشی و حقالتدریس آزاد به شدت انتقاد کرد و هشدار داد در صورت عدم اصلاح رویکرد، مجلس مسیر انحلال سازمان برنامه و برکناری وی را در دستور کار قرار خواهد داد.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمی راد، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشت: آقای پورمحمدی! شما اخیراً نامهای خطاب به رئیس کمیسیون آموزش منتشر کردید و در آن، قرارداد کار معین نیروهای خرید خدمات آموزشی و نیروهای حقالتدریس آزاد را منکر شدید و به بهانه نبود اعتبار از اجرای مصوبه مجلس خودداری کردید. شما در واقع در برابر اراده نمایندگان ملت برای اجرای این قراردادها ایستادهاید و با این اقدام، آبروی مجلس و مردم را بردید.
وی افزود: برنامهای که ارائه کردهاید مملو از اشتباه است. شما حتی مفاد بندهای (الف)، (ب) و (ت) ماده ۸۸ را به درستی درک نکردهاید. اعلام کردید اعتبار قرارداد کار معین این عزیزان پنج همت است، در حالی که نیاز واقعی برای امسال تنها ۱.۱ همت و برای سال آینده حدود ۲.۸ همت است که بهراحتی قابل تأمین است؛ موضوعی که خود وزارت آموزش و پرورش نیز به شما اعلام کرده است.
عظیمیراد با انتقاد از گره زدن تعیینتکلیف نیروهای آزاد به تصویب سند جامع نیروی انسانی و سایر گروهها، ادامه داد: شما به اشتباه، تعیین تکلیف این نیروها را منوط به تصویب سند جامع نیروی انسانی و تعیین تکلیف نیروهای نهضت، پیشدبستانی و طرح امین کردهاید؛ در حالی که در جلسات تخصصی با شما قرار بر اجرای این موضوع در دو مرحله جداگانه بود.
این نماینده مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: آقای پورمحمدی! با انتشار آن نامه غلط، آموزش و پرورش را له کردید و عزت معلمان این کشور را خرد کردید. شما که از مرفهین بیدرد این مملکت هستید، چه میدانید از وضعیت معیشت افتضاح معلمان؟ من به شما تذکر میدهم: یا به زبان خوش قرارداد کار معین نیروهای آزاد را امضا کنید، یا مسیر انحلال سازمان برنامه و برکناری شما را کلید خواهم زد.