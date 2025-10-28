دیدار سخنگوی شورای نگهبان با خانواده شهیدان رشید

به گزارش ایلنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در شامگاه سالروز میلاد حضرت زینب (س) به همراه محمدحسن صادقی‌مقدم معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با خانواده سپهبد شهید غلامعلی رشید و حجت‌الاسلام والمسلمین امین‌عباس رشید دیدار و گفتگو کرد.

پیام آیت‌الله جنتی به خانواده شهیدان رشید

سخنگوی شورای نگهبان در ابتدای این دیدار خدمت همسر و خانواده سردار شهید رشید اظهار داشت: خدا را شاکریم که توفیق داد تا خدمت شما برسیم؛ حقیقتاً این دیدار را یک توفیق قلمداد می‌کنیم.

وی در ادامه سلام اعضای فقها و حقوقدان شورای نگهبان را هم به خانواده شهیدان رشید ابلاغ کرد و گفت: ما خودمان را مدیون شهدا می‌دانیم. شهادت این سردار برومند و فرزند عزیزشان را خدمت شما تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم.

همچنین طحان‌نظیف سلام آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان و پیامی را که از ایشان دریافت کرده بود، خدمت خانواده شهید قرائت کرد. در این پیام آمده بود: هم در غم شما و هم در شادی شما شریک هستیم. اگر شما شاد باشید، ما هم شاد هستیم و اگر شما غمگین باشید، ما نیز غمگین هستیم. در مصیبت‌ها از همه چیز بهتر صبر است که خداوند متعال نیز به آن دستور فرموده است. خداوند به شما صبر و اجر عنایت فرماید. من نیز دعاگو خواهم بود.

طحان‌نظیف: مدیون خون شهیدان رشید هستیم

سخنگوی شورای نگهبان سپس اعلام کرد که در جنگ ۱۲ روزه، ۲۵ نفر از اعضای شبکه نظارت به شهادت رسیدند و توضیح داد: این افراد همچون سایر ناظران انتخاباتی در استخدام شورای نگهبان نبودند، اما پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، در انتخابات‌ها به عنوان ناظر پای صندوق‌های رأی حضور داشتند.

وی خاطرنشان کرد: اقتدار و انسجام کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران مرهون خون شهدای عزیز و سرافرازی همچون شهیدان رشید است. این عزیزان به قول سردار شهید سلیمانی، شهیدانه زندگی کردند که مزد و اجر شهادت از خداوند متعال دریافت کردند.

طحان‌نظیف در سخنانش ضمن اذعان به نبوغ نظامی سردار رشید و اینکه این نبوغ و ابعاد آن باید توسط همرزمان ایشان بیان شود، درخواستی از خانم رحیمی همسر سردار شهید رشید نیز کرد و آن هم این بود که باتوجه به جامع الاطراف بودن سردار رشید، ویژگی‌های شخصیتی این شهید به جامعه و به خصوص نسل جوان معرفی شود و در این رابطه تاکید کرد که بیان خوب و اثرگذار شما می‌تواند ابعاد غیرنظامی یا به عبارتی دیگر نیمه پنهان این فرمانده شهید را نمایانگر سازد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نکته را بیان رسالتی زینبی دانست آن هم در سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب سلام‌الله‌علیها که خود قهرمان جهاد تبیین بودند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان که با سردار شهید رشید هم‌زادگاه‌ست و هر دو از دیار دزفول هستند، به آخرین دیداری که با یکدیگر داشتند و یکی از موضوعات گفتگویشان نیز شهر دزفول بود، هم اشاره کرد و همچنین کتابی را که با عنوان «دزفول در جنگ» به همراه دکتر مجید بذرافکن نگاشته بود، به خانواده این شهید تقدیم کرد.

صادقی‌مقدم: انقلاب با خون شهیدان استوارتر می‌شود

صادقی‌مقدم نیز در این دیدار عنوان کرد: در وصف شهیدان سخنی بالاتر از آنچه خداوند متعال، پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) بیان فرمودند، نداریم. رهبر معظم انقلاب نیز به خوبی جایگاه و مقام شهیدان را توصیف فرمودند.

وی خاطرنشان کرد: حقیقتاً به وجود چنین سردارانی که رشید بودند و رشید زندگی کردند، افتخار می‌کنیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به آشنایی خود با سردار شهید رشید نیز اشاره کرد و گفت: سردار رشید عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) بودند و بنده نیز عضو هیئت ممیزه این دانشگاه بودم؛ از این رو افتخار آشنایی با ایشان و شهدای بزرگوار دیگری همچون سپهبد شهید سلامی داشتم.

صادقی‌مقدم در ادامه بیان داشت: جای خالی این شهیدان احساس می‌شود و حقیقتاً با شهادتشان نقصان و خلاء بزرگی به وجود آمد، اما بدون شک با شهادت این عزیزان درخت انقلاب اسلامی، استوارتر و پربارتر به مسیر خود ادامه خواهد داد.

وی این موضوع را هم ابراز داشت که افتخار می‌کنیم در عصری زندگی می‌کنیم که با پدید آمدن انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، انسان‌های بزرگی همچون سردار شهید رشید، رشد و تربیت یافتند و هرکدام به خورشیدی تابان برای هدایت جوانان تبدیل شدند.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان خاطرنشان کرد: نشانه‌های پرواز در وجود سردار رشید و سایر سرداران و دانشمندان عزیزی که به شهادت رسیدند، هویدا بود. امیدواریم بتوانیم در تداوم راه شهیدان، وظایف‌مان را به خوبی بشناسیم و به خوبی به آن‌ها عمل کنیم.

همسر شهید: حضرت زینب (س) الگو و جلودار هستند

در ادامه این دیدار رحیمی همسر سردار شهید غلامعلی رشید و مادر روحانی شهید امین‌عباس رشید با بیانی شیوا و دقیق به بیان سخنانی درباره موضوع ایثار و شهادت و خانواده شهیدش پرداخت.

وی ابتدا با اشاره به سالروز میلاد حضرت زینب (س) گفت: حضرت زینب (س) برای تمام کسانی که دچار مصیبت می‌شوند، الگو و جلودار هستند. در عصر عاشورا قریب به چهل نفر از بنی‌هاشم به شهادت رسیدند. در آن شرایط سخت، دردناک و غم‌بار، آن کسی که توانست صحنه را به خوبی مدیریت کنند و پشت و پناه اهل بیت (ع) باشند، حضرت زینب (س) بودند.

رحیمی با اشاره به کتاب «زینب (س) فریاد فرمند» که توسط یک نویسنده و مورخ خارجی به نام آنتون بارا نگاشته است، بیان کرد: در آن کتاب به درستی نگاشته شده که حضرت زینب (س) آماج مصائب بودند، اما در نقش یک قهرمان ظاهر شدند و با فریادشان انقلابی را کامل کردند و حماسه پیروزی را رقم زدند. حقاً که حضرت زینب (س) مایه مباهات شیعیان و بلکه انسانیت هستند.

روایت همسر از فرمانده‌ای رشید؛ صادق بود

وی سپس در خصوص سپهبد شهید رشید گفت: او از دوره نوجوانی و زمانی که دانش‌آموز بود، وارد عرصه مبارزه و جهاد شد و تا روزی که به شهادت رسید، دست از جهاد برنداشت. او آینده را بدون شهادت نمی‌دید؛ در یادداشت‌هایش نوشته بود که اگر شهید شدم یا اگر پیکر داشتم؛ این‌ها نشان می‌دهد که او امید به شهادت داشت و خداوند متعال این افتخار را نصیب ایشان کرد که در سن هفتاد سالگی و پس از نیم قرن مجاهدت به تاج شهادت دست یابد.

رحیمی افزود: سردار رشید علی‌رغم هوش فراوان و پیچیدگی‌های ذهنی که داشت اما در زندگی بسیار ساده و صادق بود. من به صراحت می‌توانم بگویم که در طول زندگی مشترکمان، یک دروغ از او نشنیدم. به نظر من رشید یک موجود ناشناخته بود و در تاریخ تکرار نخواهد شد.

وی البته این نکته را هم بیان کرد که اگرچه فقدان این سردار عزیز سخت و خلاء بزرگی است، اما وزنه خون او سنگینی می‌کند و آثار آن را امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم. تزریق خون سردار رشید و سایر شهدای عزیز، انسجام و تغییر و تحول به وجود آورد. بنابراین رشید زنده‌تر شد و خونش پایمال نشد.

همسر سردار رشید اظهار داشت: متأسفانه در حمله‌ای که به منزل‌مان صورت گرفت، بالغ بر صد دفترچه یادداشتِ این شهید عزیز در آتش سوخت و از بین رفت. او مدام مشغول نوشتن بود. سالی چند روزنگار داشت. دفترچه‌هایش نیز ابتدا بزرگ بود و بعد برای اینکه بتواند همراه با خود به برخی جلسات مهم ببرد، از قطع کوچک‌تر و پالتویی استفاده کرد.

رحیمی درخصوص گمنام ماندن این فرمانده برجسته و مهم نیز تصریح کرد: او سال‌ها با منیت مبارزه کرد و براساس آنچه در اخلاق اسلامی داریم به سرکوب خود پرداخت. لذا سردار رشید جایی که دیده بشود را دوست نداشت و از این رو از پذیرفتن مسئولیت در جاهایی که در معرض دیده شدن بود، اجتناب داشت. در سفری که اخیراً به کربلا داشتم، بر سر قبر حبیب بن مظاهر حضور یافتم و آرزو کردم که غلامعلی در آن دنیا با او و شبیه به او باشد.

«امین‌عباس» تصویرِ پدر در آئینه بود

مادر روحانی شهید امین‌عباس رشید در خصوص فرزندش نیز بیان داشت: تنها پسرم، همزمان با ایام سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) به دنیا آمد. پدرش می‌گفت نامش را حسین یا محمدحسین بگذاریم اما من از او خواستم که نامش را عباس بگذاریم و چون مصادف با سالروز میلاد پیامبر (ص) است، محمدعباس ثبت کنیم اما اداره ثبت احوال این اسم را از ما نپذیرفت و پسرم حدود چهار ماه بدون اسم بود تا اینکه سرانجام اسمش را امین‌عباس گذاشتیم. پدرش وقتی پرسید که چرا اصرار داری او را عباس بنامیم، گفتم چون می‌خواهم همچون عباس (ع) به حسین (ع) وفادار بماند.

رحیمی در خصوص علاقه امین‌عباس به طلبگی نیز گفت: از کودکی و نوجوانی علاقه‌مند به طلبگی و روحانی شدن بود. پدرش برای اینکه از میزان علاقه‌اش مطلع شود؛ چند بار به طور جدی از او خواست که طلبه نشود اما امین‌عباس بر تصمیمی که گرفته بود، مقاومت کرد و پدرش خوشحال شد که فرزندش ثابت قدم است. الگوی امین‌عباس نیز شهید سیدمحمدباقر صدر بود؛ حتی تلاش می‌کرد در سبک زندگی، آداب معاشرت، لباس پوشیدن و غذا خوردن نیز همانند او باشد.

وی از علاقه شهید رشید به شهدا نیز گفت: شب‌های جمعه به منزل نمی‌آمد. بعدها از دوستانش شنیدم که شب‌های جمعه در کنار قبور شهدای گمنام بوده و شب را به صبح می‌رسانده است. همین علاقه‌اش به شهدا نیز موجب شد تا به مدت ۱۵ سال در راهیان‌نور خادمی کند و روایتگر باشد.

مادر روحانی شهید رشید خاطرنشان کرد: اصلاً مایل نبود که شناخته بشود و همه بدانند که او فرزند سردار رشید است. در راهیان نور هرکس از او می‌پرسید که نام خانوادگی‌ات چیست؟ می‌گفت: مرا همان شیخ‌عباس صدا کنید! حتی در حوزه هم کسی او را نمی‌شناخت. هیچگاه هم حاضر نشد که از موقعیت پدرش استفاده کند؛ درس خارج را که شروع کرد، نتوانست حجره‌ای گیر بیاورد. چون خیلی اذیت شده بود و شرایطی هم پیش آمده بود، پدرش گفت: اگر صلاح بدانی من تماسی بگیرم، اما پاسخش خیر بود و از پدر خواست با کسی تماسی نگیرد.

وی ادامه داد: امین‌عباس تصویر پدر در آئینه بود. مانند پدر بااستعداد و باهوش بود؛ کافی بود یک بار متنی را بخواند. برای مدت‌ها در حافظه‌اش ذخیره می‌شد. او بسیاری از اشعار را اینگونه حفظ کرد. در کودکی پدرش برایش اشعار بسیاری خواند و تا بزرگ شد همچنان آن‌ها را حفظ بود. در اخلاق نیز مانند پدر از خودخواهی و دیده‌شدن به دور بود اما در مسیری که انتخاب کرده بود، ثابت قدم بود.

مادر درباره آن سحرگاهی هم که امین‌عباس همراه با پدر به شهادت رسید، عنوان کرد: او تقدیر و روزی‌اش این بود که در آن سحرگاه به شهادت برسد. برخلاف تمام روزهایی که نماز صبح را در مسجد می‌خواند، آن روز به منزل آمد و نماز صبح را خواند و سپس آن حادثه رُخ داد.

ثبت یادداشت در دفتر یادبود شهیدان رشید

در پایان این دیدار یک جلد قرآن کریم از سوی آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان به خانواده شهیدان رشید اهدا شد که در ابتدای آن نوشته شده بود: سلام بر شهید بزرگوار سردار سپهبد غلامعلی رشید و خانواده محترمشان، این کلام‌الله مجید و هدیه الهی را به خانواده گرامی آن شهید تقدیم می‌کنم. به امید تلاوت مرتب، تدبر و عمل به آن آیات آسمانی.

همچنین طحان‌نظیف در صفحه‌ای از دفتر یادبود شهیدان رشید نوشت: سردار ارزشمند سپاه اسلام، سردار رشید عزیز شخصیت جامع‌الاطراف و برجسته‌ای بود که برای مردم خوب کشور کاملاً ناشناخته است. فارغ از نبوغ نظامی این شهید بزرگوار، سایر ابعاد وجودی ایشان نیز ناگفته‌های بسیاری دارد. امیدواریم با روایت‌های دقیق و عمیق از این شخصیت پرارج و گرانقدر، حق این شهید گرامی و حق جامعه و مردم خوب کشورمان کمی ادا شود. این رسالتی است بر گردن همه ما و خصوصاً خانواده محترم ایشان و همرزمان و همسنگران ایشان.

صادقی‌مقدم نیز نوشت: توفیق یافتیم در روز میلاد حضرت زینب (س) اسوه صبر و استقامت و تبیین‌کننده وقایع پرشور کربلا، در منزل سردار رشید حضور یافتیم و گوشه‌هایی از زوایای زندگی مجاهدانه و سراسر اخلاص ایشان را از زبان همسر مکرمه این شهید سرافراز شنیدم. باعث افتخار است که در سرزمین جمهوری اسلامی انسان‌هایی در اوج رشادت و مجاهدت در راه خدا در مکتب امامین انقلاب اسلامی پرورش یافتند و با افتخار به سوی معبود شتافتند. در این دیدار از حجت‌الاسلام شهید امین‌عباس رشید و ابعاد زندگی ایشان از مادر گرامی نکات جذابی شنیدم. خداوندا ما را مدیون شهدا قرار مده و افتخار ادامه راهشان را نصیب ما بگردان.