دولت و مجلس برای تامین امنیت غذایی به میدان بیایند

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت، مجلس، ورزا و رئیس جمهور توجه به مردم مخصوصا قشر محروم را در اولویت جدی کشور قرار داده اند، گفت: در آبان ماه کالابرگ به صورتی که وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام خواهد کرد به چه کسانی تعلق پیدا می کند، اجرا می شود، در این مسیر سازمان برنامه و بودجه اعتبارات لازم برای اجرای کالابرگ تعیین تکلیف کند، از سوی دیگر سازمان هدفمندی یارانه ها شبکه توزیع، تهیه و بحث نهاده ها را مشخص خواهد کرد. همانطور که در قانون پیش بینی شده است، وزارتخانه کشاورزی باید در حوزه نهاده ها، وزارت رفاه درباره جامعه ای که به آن کالا برگ تعلق گیرد و سازمان برنامه در زمینه تامین اعتبار اقدام کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که اشاره شد، واقعیت این است که ما سبک عملمان تا الان اشکال دارد که باید در بودجه ریزی سال آینده آن را ببینیم و اصلاح کنیم.

قالیباف افزود: ما در دولت داریم تولید خدمات می کنیم، تولید خدمات قیمت تمام شده برای دولت نسبت به بخش خصوصی حداقل ۲ برابر است، ما باید تلاش کنیم همان طور که در قانون برنامه در برنامه هفتم لحاظ کرده ایم و تاکید شده که دولت در طول اجرای برنامه توسعه حق تولید خدمات ندارد.

رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: در بخش سلامت به این موضوع اشاره شد، در سلامت، مجموعه یارانه ارز و ریالی که می گذاریم و بعضی از دستگاه های دیگری که آن ها هم غیر از این در بخش دیگری از وزارتخانه و دستگاه ها از محل پول دولتی اعتباری می گذارند، اگر ضرب و تقسیم کنیم حدود ۴ میلیارد دلار ارزی که ما برای دارو می گذاریم که در واقع قریب به هزار همت هزینه برآورد می شود که بر اساس آمار و میانگین مشخص است که ۱۰ درصد جمعیت یا به عبارتی نزدیک به ۳ میلیون نفر داریم که جراحی پر هزینه دارند و سوال می شود که قیمت تمام شده در بخش سلامت چقدر است؟ قیمت تمام شده در بخش سلامت بسیار بالا بوده اینجا است که باید از بیمه خرید خدمات کنیم و دولت باید تولی گری کند،

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این نکات را در قانون برنامه دیدیم و باید در بودجه سال آینده هم لحاظ کنیم. اما در ۵ یا ۶ ماه آینده، برای تامین امنیت غذایی باید به میدان بیاییم که به همت دولت و کمک مجلس و شخص آقای پورمحمدی که من واقعا تشکر می کنم، با وزارتخانه ها و مجموعه های مرتبط هماهنگی لازم در راستای اجرای کالابرگ صورت می گیرد.

قالیباف تاکید کرد: این را هم قبول داریم که در ماه اول در نوبت اول ممکن است اشکالاتی پیش آید، همه کمک می کنیم ان شاءالله در ماه آذر این مشکلات نباشد و جمع بندی امروز در واقع جمع بندی مشترک دولت و مجلس است تا با کمک همه دوستان ان شاءالله بتوانیم کار را پیش ببریم.

