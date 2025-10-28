توضیح سخنگوی وزارت خارجه درباره سفر نماینده ویژه روسیه در امور سوریه به تهران

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری امروز (۶ آبان) با اشاره به سفر اخیر معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه به افغانستان گفت: این سفر با هدف پیگیری موضوعاتی انجام شد که به‌صورت مستمر در دستور کار روابط ایران و افغانستان قرار دارد؛ از جمله امنیت مرزها، حقابه و همکاری‌های قضایی و حقوقی.

بقائی توضیح داد: در جریان این سفر، در خصوص طرح نوسازی علائم مرزی که مدتی متوقف مانده بود، توافق شد اجرای تفاهم‌نامه مربوطه از سر گرفته شود. همچنین درباره مقابله با ترددهای غیرمجاز، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و سایر جرایم سازمان‌یافته فراملی نیز گفت‌وگوهای سازنده‌ای انجام شد.

وی افزود: در حوزه همکاری‌های قضایی نیز درباره انتقال محکومان و استرداد مجرمان تبادل نظر صورت گرفت و دو طرف بر تداوم گفت‌وگوها برای تسهیل همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

ایران همچنان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچنان عضو معاهده منع اشاعه (NPT) و متعهد به توافق‌نامه پادمان است. مبنای تعامل ما با آژانس، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که اجرای آن با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از همکاری‌ها جنبه متعارف دارد، گفت: فعالیت‌هایی مانند تعویض سوخت نیروگاه بوشهر و نظارت بر راکتور تحقیقاتی تهران از جمله مواردی است که در راستای منافع کشور ادامه می‌یابد.

بقائی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت مهدیه اسفندیاری گفت: بر اساس رأی دادگاه، وی به‌طور موقت آزاد شده و مجوز خروج از زندان را دریافت کرده است. سفارت ایران در پاریس از ابتدا پیگیر این پرونده بوده و تلاش‌ها برای آزادی کامل و بازگشت ایشان به کشور ادامه دارد.

وی در ادامه در واکنش به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب اظهار داشت: چنین اقداماتی نشانگر بی‌اعتنایی فزاینده به اصول منشور ملل متحد و نقض آشکار اصل منع توسل به زور و احترام به تمامیت ارضی کشورهاست. این تحولات اقدامی علیه صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید و نقش شورای امنیت در برخورد با آن‌ها بسیار مهم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر وزیر کشور عمان گفت: این سفر در چارچوب همکاری‌های گسترده میان دو کشور انجام شده است. وزیر کشور عمان ضمن دیدار با رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی، به‌عنوان مهمان ویژه در نشست وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) شرکت خواهد کرد.

بقائی درباره سفر نماینده ویژه روسیه در امور سوریه به تهران گفت: این سفر در ادامه رایزنی‌های منظم دو کشور برای بررسی آخرین تحولات سوریه انجام شد. ایران و روسیه بر حفظ ثبات، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه تأکید دارند و مشورت‌های خود را با سایر طرف‌های فعال در این پرونده ادامه می‌دهند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات یکی از مقامات پیشین رژیم صهیونیستی گفت: روشن است که این رژیم همواره در تلاش برای آسیب زدن به ایران و ملت ایران بوده است. ایستادگی مردم و توان بازدارندگی کشور اجازه نداده است اهداف دشمنان در نقض حاکمیت و امنیت ملی ایران محقق شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سومین اجلاس وزرای کشور سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با محورهایی چون هماهنگی‌های مرزی، مقابله با جرایم سازمان‌یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان و تأمین امنیت پایدار برگزار می‌شود. در این نشست، ده کشور عضو به همراه هیئتی از افغانستان و همچنین وزیر کشور عمان و معاون وزیر کشور عراق به‌عنوان مهمان ویژه حضور دارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره موضع ایران نسبت به اصل چین واحد گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره بر تمامیت ارضی و اصل چین واحد تأکید داشته و این سیاست ثابت کشور در چارچوب احترام به حاکمیت ملی چین ادامه خواهد یافت.

بقائی درباره پیگیری‌های حقوقی ایران علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: مستندسازی جنایات این رژیم‌ها از نخستین روزهای تجاوز به غزه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. وزارت امور خارجه، بخش حقوقی ریاست‌جمهوری و قوه قضاییه در این زمینه همکاری دارند. در نشست اخیر جنبش عدم تعهد در اوگاندا، حمایت ۱۲۰ کشور از مواضع ایران در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی جلب شد.

وی افزود: مواضع آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی در واقع تلاشی برای تداوم بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی است. تا زمانی که این رژیم از مصونیت برخوردار باشد، جنایات آن در غزه و کرانه باختری ادامه خواهد یافت.

بقائی در پایان تأکید کرد: از حمایت تسلیحاتی تا پوشش سیاسی و دیپلماتیک، همه اقدامات رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا صورت می‌گیرد و جامعه جهانی باید علاوه بر فشار بر رژیم صهیونیستی، بر حامیان اصلی آن نیز اعمال فشار کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «وزارت امور خارجه تاکنون چه اقداماتی برای پیگیری مطالبات حقوقی ملت ایران و دریافت غرامت در مجامع بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) و دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) انجام داده است و این پرونده‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارند؟ با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تأکید ویژه‌ای داشته‌اند.»؛ گفت: نخستین گام در هر اقدام حقوقی در سطح بین‌المللی، مستندسازی است؛ یعنی گردآوری شواهد، دلایل و قرائن مربوط به ارتکاب جنایات. ما این کار را انجام داده‌ایم و همچنان ادامه دارد. بخش بین‌الملل وزارت امور خارجه از همان روزهای نخست، یعنی از زمانی که تجاوز رژیم صهیونیستی آغاز شد، فرآیند مستندسازی جنایات ارتکابی را شروع کرده است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره کردم، این مستندات در قالب یک مجلد منتشر شده است.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه یکی از نهادهای مسئول در این زمینه است؛ علاوه بر آن، بخش حقوقی ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه نیز در این حوزه مسئولیت دارند. در سطح داخلی، برای آگاهی از جزئیات دقیق‌تر روند رسیدگی به ابعاد کیفری موضوع، می‌توانید از سخنگوی محترم قوه قضائیه اطلاعات بیشتری کسب کنید. اما در سطح بین‌المللی، این یک روند مستمر است. در اجلاس اخیر جنبش عدم تعهد در اوگاندا، موفق شدیم از ۱۲۰ کشور، حمایت و درج یکی‌دو بند مشخص در محکومیت این جنایات و تأکید بر تعارض آن با اصول و قوانین بین‌المللی را جلب کنیم. بنابراین، ما ضمن ادامه‌ روند مستندسازی، به‌طور هم‌زمان در حال بررسی هستیم که کدام نهادهای بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به تخلفات و جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی را دارند.

هر آنچه در منطقه ما از سوی رژیم صهیونیستی رخ می‌دهد، همگی به نام آمریکا نوشته می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط میان اقدام های رژیم اسرائیل و آمریکا گفت: هر آنچه در منطقه ما رخ می‌دهد از جنایاتی که رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین مرتکب می‌شود گرفته تا تجاوزات نظامی علیه کشورهای منطقه و اشغالگری در سوریه و لبنان همگی به نام ایالات متحده آمریکا نوشته می‌شود. زیرا هیچ تردیدی در حمایت همه‌جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی در عرصه‌های مختلف وجود ندارد؛ از حمایت‌های نظامی و تسلیحاتی گرفته تا تأمین پوشش دیپلماتیک و سیاسی و ممانعت از هرگونه اقدام در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای مهار این رژیم است.

بقائی ادامه داد: این موارد به نوعی صحه می‌گذارد بر نظریه ای که میان رژیم صهیونیستی و آمریکا هیچ تمایزی وجود ندارد؛ هر آنچه که از سوی رژیم صهیونیستی انجام می‌شود، آمریکا نیز در قبال آن مسئولیت دارد. از سوی دیگر، این نیز واقعیتی است که تداوم سیاست بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی موجب شده است مهار رفتارهای این رژیم حتی برای حامیان آن نیز دشوارتر شود. بنابراین، همچنان معتقدم که آنچه جامعه جهانی باید انجام دهد، افزون بر اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی، اعمال فشار بر حامیان اصلی آن، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا است تا از ادامه سیاست بی‌کیفرمانی این رژیم، چه در شورای امنیت سازمان ملل متحد و چه در دیگر سطوح، خودداری کند.

شر مطلق و شیطان واقعی در منطقه ما و در جهان، رژیم صهیونیستی است

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «روزنامه واشنگتن پست اسنادی به دست آورده که نشان می‌دهد شش کشور عربی از جمله قطر، بحرین، مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در طول جنگ غزه همکاری خود را با ارتش اسرائیل گسترش داده‌اند. یکی از این اسناد نیز به ایران و گروه‌های متحد آن به‌عنوان «محور شرارت» اشاره دارد. پرسش این است که چرا هر یک از این کشورها همکاری خود را با اسرائیل افزایش داده‌اند، به‌ویژه در زمانی که ظاهراً درباره مسئله غزه اجماع مشترکی میان کشورهای عربی وجود داشته است؟ و چرا در این اسناد از اصطلاح «محور شرارت» استفاده شده و به‌ویژه به ایران اشاره شده است؟» گفت: خیلی متعارف نیست که من درباره گزارش‌های رسانه‌ای که بسیاری از آن‌ها ضد و نقیض هستند و به صورت هدفمند برای ایجاد اختلاف نظر و انحراف در افکار عمومی منطقه راجع به رژیم صهیونیستی، طراحی می‌شوند، اظهار نظر کنم.

وی ادامه داد: آنچه مشخص است، این است که رژیم صهیونیستی تنها موجودیتی در سطح بین‌المللی است که به‌درستی متهم به ارتکاب جنایت نسل‌کشی شده است. هیچ مورد مشابهی در تاریخ معاصر نمی‌توان یافت. هم دیوان بین‌المللی کیفری و هم دیوان بین‌المللی دادگستری نوعی کیفرخواست علیه رژیم صهیونیستی صادر کرده‌اند. موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی در دیوان بین‌المللی دادگستری همچنان در حال بررسی است و نهادهای حقوق بشری نیز صراحتاً اعلام کرده‌اند که آنچه در غزه رخ داده، مصداق بارز نسل‌کشی است. بنابراین، هیچ تردیدی وجود ندارد که شر مطلق و شیطان واقعی در منطقه ما و در جهان، رژیم صهیونیستی است.

عدم وجود شواهدی دال بر مداخله ایران در استرالیا، موضع تهران را اثبات می‌کند

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعاهای دولت استرالیا درباره ایران گفت: برای ما از همان ابتدا، مانند روز روشن بود که این اتهام، بی‌اساس است. هم بیانیه‌ای در این زمینه صادر کردیم و هم در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران توضیح دادم که این ادعا، ادعایی مضحک بوده و مشخص است که توسط نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی طراحی شده تا روابط ایران و استرالیا را تخریب کرده و به نوعی از استرالیا انتقام‌گیری کند. اگر به خاطر داشته باشید، در همان ایام راهپیمایی‌های گسترده‌ای در شهرهای مختلف استرالیا علیه نسل‌کشی برگزار شد.

بقائی ادامه داد: اکنون که یک نهاد رسمی در استرالیا که مسئول امنیت و مباحث انتظامی در همان منطقه‌ای بود که ایران را به طراحی حمله علیه یکی از اماکن متهم کرده بودند؛ صراحتاً اعلام کرده هیچ‌گونه شواهدی دال بر مداخله ایران در چنین مواردی وجود ندارد، این خود به روشنی اثبات می‌کند همان نکته‌ای را که ما از ابتدا گفتیم. نکته جالب توجه دیگر این است که ادعای رژیم صهیونیستی تقریباً بلافاصله پس از اعلام نظر نهاد انتظامی استرالیا اتفاق افتاد تا آن را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ که به نظر من، خود این امر نیز بار دیگر اثبات می‌کند همان واقعیتی را که از آغاز وجود داشت؛ اینکه کل این اتهام و ادعای مضحک، ساخته و پرداخته موساد بوده است.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه، نهادهای استرالیایی بدون هیچ‌گونه بررسی، همان ادعا را منتشر کردند و از آن بهانه‌ای برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران ساختند، گفت: اکنون زمان آن رسیده است که طرف‌های استرالیایی واقعاً از استقلال عمل نهادهای امنیتی و حاکمیت خود دفاع کنند و اجازه ندهند روابط استرالیا با کشورهای دیگر تحت‌تأثیر داستان‌پردازی‌ها و توطئه‌های نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی قرار گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص چشم‌انداز مذاکرات ایران و آمریکا با توجه به سخنان اخیر وزیر امور خارجه گفت: در خصوص مذاکرات با طرف‌های دیگر، هرگاه جمهوری اسلامی ایران به جمع‌بندی برسد که شرایط و زمینه لازم برای مذاکره‌ای که منافع و حقوق ملت ایران را تأمین کند، فراهم است، در استفاده از ابزار دیپلماسی هیچ تردیدی نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص تداوم نقض آتش‌بس در غزه توسط رژیم اسرائیل نیز گفت: در رابطه با آتش‌بس در غزه، از همان ابتدا در بیانیه‌هایی که صادر کردیم، ضمن استقبال از توقف نسل‌کشی در غزه، نگرانی خود را نسبت به ابهام‌هایی که در این طرح وجود دارد و همچنین تکرار نقض آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی اعلام کردیم. این نگرانی همچنان ادامه دارد؛ همان‌گونه که در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، رژیم صهیونیستی بارها به تعهدات خود پایبند نبوده است. موارد متعدد نقض آتش‌بس هم در غزه و هم در لبنان مشاهده شده است و این وضعیت مسئولیت ضامنان آتش‌بس در هر دو منطقه را سنگین‌تر می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه گفت: سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی به روسیه، اولین سفر نبود؛ بلکه در ادامه رایزنی‌های مستمری انجام شد که میان ایران و روسیه برقرار است. در این سفر، طیفی از موضوعات مورد بررسی قرار گرفت. ما با روسیه موافقت‌نامه‌ شراکت راهبردی داریم که یکی از مهم‌ترین مبانی همکاری دو کشور در حوزه‌های مختلف به شمار می‌رود. بنابراین، در این سفر درباره اجرای این سند و نیز سایر موضوعاتی که ایران و روسیه در آن‌ها منافع یا نگرانی‌های مشترک دارند، بحث شد.

وی ادامه داد: همان‌طور که در رسانه‌ها مطرح شد و روسیه نیز اعلام کرد، موضوعی از سوی مقامات رژیم صهیونیستی مطرح شده بود. ما پیام‌های متناقضی از طرف‌های مختلف می‌شنویم، اما بر اساس تجربه آموخته‌ایم که فارغ از این پیام‌ها، باید همواره در آمادگی کامل باشیم. نیروهای مسلح ما با بهره‌گیری از تجربیات گذشته و رویدادهای پیشین، در بالاترین سطح آمادگی به سر می‌برند. همچنین، تجربه به ما نشان داده است که نمی‌توان به هیچ عنوان به ادعاها، قول‌ها و تعهدات رژیم صهیونیستی اعتماد یا تکیه کرد. از این رو، تمرکز ما و همه حواس ما بر تقویت توانمندی‌های دفاعی و ملی در عرصه‌های مختلف متمرکز است.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تفاهم‌نامه امنیتی ایران و عراق، گفت: این تفاهم‌نامه که بعد از مذاکرات در سال ۱۴۰۱؛ چند ماه قبل به امضای طرفین رسید، برای هر دو کشور بسیار مهم است برای اطمینان از امنیت مرزهای مشترک. این مسئولیت و تعهد متقابل طرفین است که در این زمینه اقدامات کنند.گروه‌های تروریستی که از خاک عراق برای سازماندهی و انجام اقدامات تروریستی علیه ایران استفاده کرده‌اند، نه تنها امنیت ایران بلکه در امنیت عراق نیز اخلال ایجاد کرده‌اند. اجماع نظر دو طرف بر این است که تلاش‌های جدی در چارچوب این یادداشت تفاهم برای اطمینان از امنیت مرزها و جلوگیری از هرگونه تحرک گروه‌های تروریستی. روندی که تاکنون طی شده، روند قابل قبولی بوده و نیازمند مراقبت هر دو طرف است تا آنچه در این یادداشت تفاهم پیش‌بینی شده، در عمل نیز به بهترین نحو اجرا شود.

اسماعیل بقائی در خصوص «استخوان برای زخم » نامیدن مذاکره با ایالات متحده گفت: ما وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی را معطل یک یا چند روند مذاکراتی نکرده‌ایم.وزارت امور خارجه هزاران کار دارد و کارش را انجام می‌دهد و این موضوع هم مانند سایر موضوعات است. قبلا هم عرض کردم کل موضوع هسته‌ای به ما تحمیل شد. موضوع هسته‌ای ما نباید از ابتدا در دستور کار شورای امنیت قرار می‌گرفت بنابراین از نظر ما نه از ابتدا و نه الان موضوع هسته‌ای چیزی نیست که بخواهد در سطح شورای امنیت یا در سطوح چندجانبه بررسی شود. اما به هر حال، به دلیل شرایط بین‌المللی، ناگزیر هستیم در برخی مقاطع با طرف‌های مختلف درباره این موضوع گفتگو کنیم.

وی ادامه داد: دیپلماسی یک روند پیوسته و مستمر است و نمی‌توان آن را در یک نقطه متوقف کرد. معیار ما در استفاده از ابزارها و انتخاب شیوه تعامل، صرفاً منافع ملی ایران است. بنابراین هر زمان که اقتضا کند و احساس کنیم که ادامه روند یا آغاز مجدد آن به منافع ملی ایران خدمت می‌کند، قطعاً این اقدام انجام خواهد شد.

