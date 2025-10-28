توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره توقیف کشتی اسرائیلی در تنگه هرمز

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری خود درباره آخرین وضعیت کشتی توقیف شده رژیم صهیونیستی توسط ایران گفت: این پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و برای مالک اسرائیلی الاصل آن که با عنوان اتهامی، تامین مالی تروریسم بود، به میزان صد و هفتاد میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات کرد.

وی افزود: تشکیل این پرونده در ناحیه ۱۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بین الملل هست، انجام شد.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: این کشتی با تعداد ۲ هزار و ۷۶۰ کانتینر ثبت شده در کشور پرتغال و با پرچم یکی از جزایر وارد آب‌های خلیج فارس شده بود و به دلیل نقض مقررات بین‌المللی و دریانوردی مبنی بر عدم پاسخگویی به مراجع ذیربط ایرانی در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۴۰۳توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز توقیف شد.

وی ادامه داد: برخی از کانتینرهایی که در کشتی فوق‌الذکر بود حامل مواد خطرناک و زیان‌آور بود که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی در خلیج فارس و دریای عمان ناقض اصول عبور و مرور، بی ضرر و مخل صلح، نظم و آرامش و امنیت کشور و منطقه تشخیص داده شود. ارزش کشتی توقیف شده همانطور که گفته شد بدون احتساب ارزش کانتینرها صد و هفتاد میلیون دلار برآورد شده است.

جهانگیر گفت: مالک این کشتی صهیونیست شناخته شده است که به اصطلاح از افراد بانفوذ در بدنه حاکمیتی رژیم صهیونیستی است و ارتباطات گسترده ای با مقامات رژیم صهیونیستی داشته و به مدت شش سال به عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی رژیم خدمت کرده و از طریق بنیاد خانوادگی که تأسیس کرده، حمایت‌های مالی متعددی را از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی به عمل آورده که حمایت‌های مالی مالک این کشتی از اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی بر اساس قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت سازمان ملل تشخیص داده شده که ناقض قوانین و مقررات بین المللی است.

