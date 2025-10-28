خبرگزاری کار ایران
حاجی دلیگانی در صحن مجلس:

چند دلال در نهاده‌های دامی بلایی سرکشور آوردند که قیمت‌ها به شدت افزایش پیدا کرد

یک نماینده مجلس گفت: در موضوع نهاده‌ها چند دلال چه بلایی سر کشور آورده‌اند و امروز می‌بینیم قیمت‌ها به شدت رو به افزایش است.

به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: در جلسه امروز مجلس آغازی بود برای ورود به حل مشکلات معیشتی مردم و مسئله امنیت غذایی مردم.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که هر سه شنبه یا هر روزی که لازم است برای کمک به بهبود اوضاع مردم و بررسی وضعیت گرانی و معیشتی جلساتی برگزار شود و بررسی شود چرا که موضوع امنیت غذایی از اهیمت بالایی برخوردار است. در موضوع نهاده‌ها چند دلال چه بلایی سر کشور آورده‌اند و امروز می‌بینیم قیمت‌ها به شدت رو به افزایش است.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای که تهیه شده است از رئیس مجلس درخواست کرده‌اند با توجه به ضرورت رسیدگی به موضوع معیشت مردم این جلسات ادامه پیدا کند و من به نمایندگی از آنها در صحن مجلس این موضوع را مطرح می‌کنم.

