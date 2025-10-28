منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اظهاراتی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی علیه حسن روحانی مطرح شده در پاسخ به این سوال که چرا گروه‌های تندرو نسبت به دولت های منسوب به خود پاسخگو نیستند و در حالی که به مناظره دعوت می‌شوند از مناظره طرفه می‌روند اما در این مورد سر و صدا دارند، گفت: ما جریان‌های تندرو داریم، هم از جنس چپ و هم از جنس راست. هم از جنس چپ، این تندروها در کشور حاکم شده‌اند. هم تندروهایی از جنس راست در این مملکت مسلط شده‌اند. علیرغم اینکه این‌ها اقلیت بودند و هستند و در آینده هم خواهند بود اما قدرت لذت تولید می‌کند.

تندروها دوست ندارند حلاوت قدرت از زیر دندان‌شان خارج شود

وی ادامه داد: این‌ها دوست ندارند این حلاوت از زیر دندان‌شان خارج شود. به نظر من، این‌ها حاضر نیستند حتی یک لحظه سکوت علی بن ابیطالب (ع) را به خاطر حفظ اسلام انجام دهند. امروز کسانی که در خارج از دولت هستند باید وضعیت را درک کنند آقایان دولتی هم باید وضعیت را درک کنند آقایانی که در دولت‌های قبلی بودید، باید شرایط را درک کنید، باید قواعد بازی را رعایت کنید. هیچ‌کس نباید این قواعد را به هم بزند.

وقتی رهبری ماموریت ارسال پیامی به کشوری را می‌دهند برخی نباید علیه آن صحبت کنند

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: ما امروز به یک وحدت جامع و کامل پشت سر مقام معظم رهبری نیاز داریم. هر جریانی که بخواهد از این وحدت عبور کند، چه از جنس راست باشد و چه چپ، به قول علی بن ابی‌طالب در ضلالت است. امروز اگر یک ماموریتی را مقام معظم رهبری به آقای لاریجانی داده‌اند تا پیامی را برای جایی ارسال کند آقایان ما نباید بر علیه آن کشور صحبت کند و باید رعایت کنند که انضباط مملکت از بین نرود یا اگر فردا رهبری احتمالا بگویند مذاکره کنید، این طرفی‌ها نباید غش کنند. اگر ولایت مدارند و اگر دوستدار انقلاب و کشور هستند، باید با سکوت خود اجازه دهند امور به درستی اداره شود.

هیچ‌کس حق ندارد از رهبری جلو بیفتد و هیچ کسی نباید عقب بماند

حقیقت پور گفت: لذا این دو جریان تند چپ و تند راست در مذلت و ضلالت هستند. راهی که تعادل دارد، عقلانیت دارد و تندروی و کندروی ندارد، مسیر درستی است که پشت سر مقام معظم رهبری قرار می‌گیرد و همه آقایان مجلس و غیرمجلس، دولت‌های قبلی و فعلی باید این را رعایت کنند. هیچ‌کس حق ندارد از مقام معظم رهبری جلو بیفتد و هیچ کسی نباید عقب بیفتد. هر قدمی که ایشان بردارند، همه باید در همان جهت حرکت کنند.

وی در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر آقای روحانی اصلا درباره روسیه صحبتی نکرده‌اند اما می‌بینیم که در مجلس از ایشان گلایه می‌شود و یا اینکه تندروها در روزهای اخیر علیه اکثر اعضای دولت یازدهم و دوازدهم هجمه وارد می‌کنند، چرا این افراد به عملکرد دولت‌های متبوع خودشان ایرادی نداشتند، ادامه داد: چرا آقای ظریف باید دعوای خود با آقای لاوروف را از سال ۹۱ الان مطرح کند؟ برخی از نماینده‌های مجلس از رهبری عبور کرده‌اند. وقتی طرف برمی‌گردد می‌گوید او که مولا علی بود و این سید علی است در واقع عبور کرده است. وقتی می گوید امام علی در فلان جا تسلیم یک عده شد آن امام علی بود که تسلیم شد، اینکه سید علی است، این چه معنایی دارد؟

وی ادامه داد: این‌ها تکلیفشان روشن است. اینها از رهبری عبور کرده‌اند بقیه باید سعی کنند خودشان را حفظ کنند و این‌ها هم برگردند. اگر عاقبت بخیری می‌خواهند و می‌خواهند آن دنیای‌شان پشت سر آقا قرار بگیرند باید بدانند که مسئولیت سیاسی، اجتماعی و انقلابی این کشور بر دوش این مرد است و همه‌مان باید پشت سر او قرار گرفته و از او حمایت کنیم.

انتهای پیام/