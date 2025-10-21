به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز سه‌شنبه (۲۹مهر) در خلال برنامه‌های چهلمین و پنجمین سفر استانی هیئت عالی قضایی و در ادامه سلسله نشست‌های مستمر خود با جوامع نخبگانی و دانشگاهی، در دانشگاه ایلام حاضر شد و در نشست صمیمی دانشجویان شرکت کرد و از نزدیک و بدون‌واسطه سخنان صریح، پرسشگرانه و دغدغه‌مندانه آنان را شنید.

حضور امروز حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جمع دانشجویان دانشگاه ایلام، چهاردهمین حضور وی در دانشگاه‌های سراسر کشور و نشست‌های دانشجویی در دوره تصدی مسئولیت ریاست قوه قضاییه محسوب می‌شود.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست دانشجویی، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در جمع شما دانشجویان حضور دارم؛ ما در جمع‌های دانشجویی نمی‌خواهیم صرفاً درد و دل کنیم و یا در مقام توجیه برآییم و در قبال مشکلات موجود، توپ را در زمین دیگران بیندازیم؛ هدف اصلی از نشست و برخاست با دانشجویان، شنیدن نقطه‌نظرات آنان و کمک گرفتن از آنها است.

رئیس دستگاه قضا گفت: در مقاطعی تصمیماتی در کشور گرفته شد و یا قوانینی وضع شد که امروز متوجه شده‌ایم آن تصمیمات و قوانین نامناسب و نادرست بوده‌اند. شما دانشجویان مشورت دهید که باید در قبال آن تصمیمات و قوانین چگونه عمل کنیم؟ برای مثال، در مقطعی تصمیم بر کنترل جمعیت گرفته شد و برای این منظور اعتباراتی تخصیص یافت؛ و یا در مقطعی بانک‌های خصوصی توسعه پیدا کردند و بر تنوع و میزان دانشگاه‌های کشور افزوده شد؛ اکنون بالاترین مقام اجرایی کشور که خود سابقاً هم دانشجو و هم استاد و هم وزیر بوده است صراحتاً می‌گوید که «ایجاد این همه دانشگاه بیخود بوده است».

رئیس عدلیه بیان داشت: شما دانشجویان مطالبات به‌حقی از قوه قضاییه دارید؛ ما مطالبات شما را به روی چشم می‌گذاریم و تمام تلاش خود را برای تحقق آنها به کار می‌گیریم؛ البته در این میان، شما دانشجویان باید به وظایف، مسئولیت‌ها و اختیارات قوه قضاییه توجه داشته باشید. آیا قوه قضاییه می‌تواند مستقیماً و مستقلاً یک پروژه صنعتی را تکمیل کند؟ آیا اساساً انجام چنین کاری درحیطه اختیارات قوه قضاییه است؟ البته که قوه قضاییه باید وفق مسئولیت‌هایش، اجرای صحیح قانون را از دستگاه‌های دیگر مطالبه کند و در چارچوب قانون به تخصیص اعتبارات برای تکمیل پروژه‌ها نظارت کند؛ لکن دستگاه قضا نمی‌تواند متکفل تکمیل یک پروژه صنعتی و تولیدی شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: طی ۴ سال اخیر که از ریاست من در دستگاه قضایی می‌گذرد، متمرکز بر مسئله‌محوری و حل ریشه‌ای مشکلات شده‌ام؛ البته در مواردی نیز به صورت موردی به برخی از موضوعات ورود کرده‌ایم؛ اما اعتقاد راسخ ما آن است که باید مسائل و مشکلات را به صورت ریشه‌ای حل کنیم و گلوگاه‌ها را اصلاح کنیم.برای نمونه، در حوزه مسائل بانکی، ما بانک مرکزی را ملزم کرده‌ایم که وفق قانون به وظایف و مسئولیت‌هایش جامه عمل بپوشاند؛ ما می‌توانیم با مدیران متخلف بانکی برخورد کنیم (و در صورت لزوم، وفق قانون این کار را انجام می‌دهیم و این موضوع هم انجام شده است)؛ اما اعتقاد داریم که اصلاح سیستم بانکی، بدین رویه حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید کاری کنیم که اساساً امکان و فرصت تخلف از مدیران سلب شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار داشت: یکی از دانشجویان گرامی به موضوع بانک آینده و اضافه برداشت‌ها و زیان‌های روزانه این بانک اشاره کرد که در این رابطه باید چند نکته را متذکر شوم؛ از مقطعی به بعد، بانک مرکزی اختیار تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بانک موصوف را از سهامداران سلب کرد و خودش متولی این کار شد؛ باید صریحا بگویم که از آن تاریخ به بعد مشکلات این بانک نه تنها کمتر نشد که بیشتر نیز شد. من به مسئولان بانک مرکزی مکرر تاکید کردم که اختیار انحلال بانک آینده را دارند؛ آنها در ابتدا منکر داشتن چنین اختیاری می‌شدند، اما بعد‌ها پذیرفتند که از چنین اختیاری برخوردارند.

رئیس قوه قضاییه افزود: درخصوص انحلال بانک آینده من خطاب به مقامات بانک مرکزی گفتم که شما بروید منحل کنید؛ خودتان اختیار دارید؛ چرا می‌خواهید از سران قوا اجازه بگیرید؛ شما که قانون دارید و به این امر نیز اذعان می‌کنید، پس چرا منحل نمی‌کنید؟ گفتند که ما بعد از انحلال، اجازه اجرای برخی از موارد را نداریم؛ گفتم اشکال ندارد؛ منحل بکنید یا اصلاً قبل از انحلال، بیایید بگویید بعد از انحلال، فلان اختیارات را نداریم؛ ما به شما کمک می‌کنیم تا این اختیارات را بدست آورید.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: اکنون ما مقامات بانک مرکزی را ملزم و مجبور کرده‌ایم که از اختیاراتشان در قبال بانک آینده در جهت انحلال یا اصلاح این بانک، استفاده کنند و چنانچه در این زمینه کوتاهی کنند، ما به این موضوع ورود پیدا می‌کنیم و همه کسانیکه قصور و تقصیر داشته‌اند را بازخواست و مؤاخذه می‌کنیم.

رئیس عدلیه بیان داشت: در حوزه ساماندهی گمرکات، بنادر، انبار‌های اموال تملیکی و وسایل توقیفی، اقدامات مطلوبی طی ۴ سال اخیر صورت گرفته است؛ البته برخی مشکلات و کاستی‌ها در این حوزه کماکان باقی است، اما وضعیت کلی این حوزه به نسبت قبل، بسیار متحول شده است. پیش از این، شاهد بودیم که یک کالا که از قضا نیاز کشور نیز بود، بعضاً چندین سال در انبار‌های گمرکات و بنادر خاک می‌خورد و مستهلک می‌شد؛ ما به این قضیه ورود کردیم و تمام مقصران آن را مورد مؤاخذه قرار دادیم. از این به بعد نیز تمام کسانی را که در این قضیه قصور و یا تقصیر داشته باشند مورد مؤاخذه و بازخواست قرار می‌دهیم. به هیچ وجه قابل قبول نیست اموالی که متعلق به مردم و یا دولت است مدت‌ها در انبار‌ها بمانند و مستهلک شوند.

قاضی‌القضات با اشاره به ناکامی دشمن در رسیدن به اهدافش در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمن در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه درصدد ایجاد آشوب و فروپاشی کشور بود. دشمن در نیل به این هدف شوم خود ناکام ماند؛ با این وجود دست از تلاش برنداشته و درصدد است با عملیات روانی به ضمیمه برخی مسائل، کاری را که در جریان جنگ ۱۲ روزه موفق به انجام آن نشد، انجام دهد؛ دشمن می‌خواهد اذهان ما را به مسائل دست‌چندم مشغول کند و ما را روبروی هم قرار دهد تا ما از رسیدگی به مسائل اصلی غافل شویم. نباید در زمین دشمن بازی کنیم؛ باید این نقشه دشمن را خنثی کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: یکی از دانشجویان گرانقدر در خلال صحبت‌هایش به موضوع برجام و کرسنت و خسارت‌های این قرارداد‌ها اشاره کرد؛ در رابطه با کرسنت باید بگویم که دو دیدگاه در این خصوص وجود دارد؛ یک دیدگاه معتقد است که عامل اصلی تحمیل خسارات موجود، انعقاد قرارداد کرسنت است و دیدگاه دیگر معتقد است که نحوه لغو این قرارداد، عامل تحمیل خسارات موجود است، ما به هر دو دیدگاه پرداخته‌ایم، آن مقداری که افراد باید تحت تعقیب قرار می‌گرفتند تحت تعقیب قرار گرفتند و حکم برای آنها صادر شد.

وی با اشاره غیر مستقیم به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده‌ها در قوه قضاییه طی دهه‌های گذشته تاکید کرد: در مورد کرسنت در دولت‌های مختلف مطرح می‌شد که این پرونده را به این شکل مطرح نکنید، چون ما دنبال حل مشکل با مصالحه هستیم.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مقوله توسعه فناوری‌های نوین در رسیدگی‌های قضایی گفت: ما در قوه قضاییه به‌ویژه طی سال‌های اخیر، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین را برای پیشبرد رسیدگی به پرونده‌های قضایی توسعه داده‌ایم.

اکنون از شما دانشجویان دانشگاه ایلام دعوت می‌کنیم تا نمایندگانی متخصص را برای بازدید از مرکز آمار و فناوری اطلاعات ما معرفی کنید و ما شرایط حضور نمایندگان شما را در این مراکز فراهم کنیم؛ بدین ترتیب هم شما با امکانات و دستاورد‌های فناورانه ما آشنا می‌شوید و هم ما می‌توانیم از نقطه نظرات شما برای ارتقا امور در این حوزه بهره بگیریم.

رئیس دستگاه قضا گفت: اکنون در تمامی استان‌های ما میزان رسیدگی‌های الکترونیکی به پرونده‌ها، بالای ۹۰ درصد است و در بیش از ۸۰ درصد از زندان‌های ما نیز امکان ملاقات الکترونیکی برای خانواده زندانیان وجود دارد.

رئیس عدلیه تصریح کرد: یکی از دانشجویان گرانقدر در سخنانش به موضوع تخلفات انتظامی قضات و ضرورت تجدید رسیدگی به پرونده‌ها و احکامی که توسط قضات متخلف صادر شده است اشاره کرد؛ در اینجا باید بگویم اگر مواردی تاثیرگذار در حکم قاضی متخلف وجود داشته باشد قطعاً دادسرای انتظامی قضات بررسی‌های دقیق و جامع را انجام خواهد داد، اما باید توجه داشت که تخلفات انتظامی قضات گاهی در احکام آنها تاثیری ندارد، چون اصولا تخلف انواع مختلف دارد به طور مثال یک قاضی اگر زیر هر صفحه امضا نکند تخلف است یا اشکال دیگر، اینها در کیفیت حکم و احکام قبلی اش تاثیری ندارد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، «مرادنژادی» رئیس دانشگاه ایلام طی سخنانی اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه به ما آموخت که جنگ‌های امروزی نیز بر پایه دانش و فناوری هستند.

وی افزود: انتظار داریم که قوه قضاییه تلاش خود را در راستای صیانت از زاگرس انجام دهد.

مرادنژادی گفت: برای استفاده مردم از ظرفیت‌های نفتی و گازی استان ایلام، انتظار داریم شرکت‌هایی که در این استان فعالیت دارند حساب‌های بانکی خود را به خارج از استان منتقل نکنند تا از این طریق هم منابع بانک‌ها در سطح استان پایدار بماند و هم به تبع آن، میزان اشتغال در سطح استان ایلام افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: ما قدردان دستگاه قضایی هستیم که با تدابیر و اقدامات خود، مشکل ۵۰ ساله مستندسازی زمین‌های دانشگاه ایلام را برطرف کرد.

«زهرا مولایی‌زاده» نماینده دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام نیز طی سخنانی اظهار کرد: امیدواریم در تخصیص امکانات رفاهی به دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور، سهم دانشجویان دانشگاه آزاد نیز از سوی مسئولان مدنظر قرار داده شود.

وی ادامه داد: امروز دانشجویان با فشار‌های مالی شدیدی رو‌به‌رو هستند و شاهد هستیم که شهریه متغیر دانشگاه آزاد نیز در سال جاری بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است؛ حال سوال اینجاست که چرا روند افزایش شهریه در دانشگاه آزاد شفاف سازی نمی‌شود.

مولایی‌زاده گفت: هر ساله مراسم اربعین، فرصت‌های فراوانی را برای استان ایلام ایجاد می‌کند، اما متاسفانه مسئولان استانی از این ظرفیت‌های عظیم به نحو شایسته استفاده نمی‌کنند؛ زیرساخت‌های مرز مهران پاسخگوی تردد‌های میلیونی زائران نیست و ضرورت دارد که این زیرساخت‌ها هرچه سریع‌تر توسعه پیدا کنند.

وی عنوان کرد: امیدواریم قوه قضاییه با اتخاذ تدابیر لازم جلوی سوء مدیریت‌ها را بگیرد؛ دستگاه قضایی باید ثابت کند که در برابر خیانت‌های برخی از مسئولان سکوت نخواهد کرد.

«پرهام نعیم» نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه ایلام نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: شهر ما ایلام، امروز زخمی عمیق از سوء مدیریت‌ها برداشته است؛ در استان ایلام که همگان آن را به عنوان پایتخت خادمی سیدالشهدا (ع) می‌شناسند، هیچ نشانه و نمادی ناظر بر این موضوع وجود ندارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: حقوق کارگران شهرداری ایلام چندین ماه است پرداخت نشده؛ آیا این است مزد کارگری که در آفتاب سوزان برای پاکیزگی شهر خود تلاش می‌کند؟ آیا وقت آن نرسیده که قوه قضاییه در حمایت از کارگران مظلوم پیشگام شود؟

نعیم گفت: امروز موضوع کوادکوپتر‌ها و ریزپرنده‌ها به یک تهدید جدی تبدیل شده و در عین حال، همچنان ما در کشورمان یک چهارچوب مدون و مشخص در این زمینه نداریم.

وی در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع برجام اظهار کرد: مسئولانی که برجام را بر این مردم تحمیل کردند باید امروز در برابر ملت پاسخگو باشند. برخی رسانه‌ها سعی می‌کنند که به مردم آدرس غلط داده و جای شاکی و متهم را عوض کنند، اما آقای محسنی اژه‌ای ما از شما می‌خواهیم که صدای عدالت باشید.

«مصطفی بوشاسب» نماینده دانشگاه فرهنگیان نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: دانشگاه فرهنگیان قرار است مجری اصلی سند بنیادین تحول آموزش و پرورش در کشور باشد، اما متاسفانه می‌بینیم که حاکمیت، نگاه ویژه‌ای به این دانشگاه ندارد.

وی در ادامه به بیان مشکلات رفاهی، معیشتی و خوابگاهی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پرداخت و در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: بخش قابل توجهی از اساتید دانشگاه فرهنگیان استان ایلام غیربومی هستند و دائماً در حال رفت و آمد می‌باشند که این موضوع زیبنده استان ایلام نیست.

«زهرا کریمیان» نماینده دانشگاه پیام نور استان ایلام نیز در این جلسه به بیان مطالبی در رابطه با جایگاه وکیل در فرایند دادرسی پرداخت و گفت: باید حق استقلال وکیل کاملاً به رسمیت شناخته شود.

وی در ادامه خواستار اصلاح و بازنگری برخی قوانین مرتبط با زنان از جمله در مقوله «دیه» شد و در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: نحوه برخورد برخی قضات و کارکنان قوه قضاییه با طرفین دعوا و متهمین پرونده، به هیچ‌وجه زیبنده عدلیه نیست.

کریمیان در ادامه گفت: دانشگاه پیام نور امروز در زمینه‌های رفاهی، معیشتی و ...، از سوی مسئولان مورد بی‌مهری‌های فراوان قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: دیدار‌های بی‌واسطه رئیس قوه قضاییه با اقشار مختلف مردم و صدور دستوراتی مشخص و راهبردی برای حل مشکلات آنها، باعث امیدواری در جامعه شده است؛ جناب آقای محسنی اژه‌ای، ما امیدوار هستیم که شما پایه‌گذار جریان خروج مدیران از پشت میز‌های مدیریت و تلاش میدانی آنها برای حل مشکلات مردم باشید.

«زهره صیدی» نماینده جامعه اسلامی دانشگاه ایلام نیز در این دیدار گفت: چرا باید چرخه صنعت و اقتصاد کشور وابسته به مذاکرات خارجی و امضای توافقنامه با بیگانگان باشد؟ همه شاهد بودیم که برجام به مدت ۱۰ سال بسیاری از فرصت‌های کشور را از بین برد.

وی ادامه داد: متاسفانه امروز شاهد هستیم که فضای مجازی در کشور به حال خود رها شده و در موضوع هوش مصنوعی نیز قانون جامعی نداریم.

نماینده جامعه اسلامی دانشگاه ایلام افزود: امروز مردم از برخی فساد‌ها در دستگاه‌های اداری به شدت گلایه‌مند هستند؛ چرا باید یک فرد فاسد سال‌ها در دستگاهی بماند و به حقوق مردم تعرض کند؟

وی در ادامه از غیبت بانوان در بخش‌های مدیریت صنعتی استان ایلام انتقاد کرد و گفت: صنعت، نیازمند تخصص است و تخصص، جنسیت نمی‌شناسد.

صیدی گفت: ما از قوه قضاییه می‌خواهیم که با جدیت موضوع راه‌اندازی منطقه آزاد تجاری ایلام را پیگیری کند.

وی همچنین گفت: ما با وجود تمام سختی‌ها به نظام اسلامی ایران ایمان داریم؛ ما جوانان این سرزمین به قوه قضاییه دل بسته‌ایم تا عدالت را در مقام عمل محقق کند.

«رضا شرفخانی» نماینده انجمن اسلامی دانشگاه ایلام نیز طی سخنانی در این جلسه گفت: رئیس جمهور ایران اسلامی از یک سال پیش با شعار وفاق ملی آغاز به کار کرد ولیکن امروز شاهد هستیم که برخی افراد و جریانات داخلی، با نتانیاهو همسو شده و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند؛ سوال ما این است، چرا حرف‌هایی که برای مردم هزینه تراشی می‌کنند، برای گویندگان‌شان هزینه‌ای ندارند؟

شرفخانی در ادامه به انتقاد از وجود طرح‌های نیمه تمام فراوان در استان ایلام و همچنین اجرایی نشدن قانون جوانی جمعیت به نحو یکسان در سطح کشور پرداخت و گفت: تبعات ضعف در قانون، به فساد، بی‌اعتنایی مردم به قوانین و همچنین فرسودگی ظرفیت‌های اجتماعی منجر می‌شود.

وی در ادامه به بیان مطالبی در رابطه با آسیب‌های استفاده از فیلترشکن‌ها پرداخت و خواستار اتخاذ راهکاری از سوی حاکمیت برای این موضوع شد.

شرفخانی گفت: آیا کسانی که بانیان تحریم در کشور بودند و با عملکرد خود زمینه‌های تحریم ایران را فراهم کردند، نباید محاکمه شوند؟

«دانیال مرادی» نماینده انجمن حقوق دانشگاه ایلام نیز در این جلسه، پیشنهاد تدوین و اجرای سازوکار بیمه مسئولیت برای قضات را مطرح کرد و در ادامه به انتقاد از برخی مفاد قانون تسهیل به ویژه در حوزه وکالت پرداخت.

وی همچنین بر ضرورت تخصصی شدن شعب قضایی به‌منظور افزایش دقت و سرعت در رسیدگی‌ها، افزایش اتقان آرا، کاهش اطاله دادرسی و ارتقاء سطح اعتماد عمومی به دستگاه قضا تاکید کرد.

مرادی همچنین به انتقاد از عدم وجود زیرساخت‌های مناسب گردشگری در استان ایلام پرداخت.

«نگین علی بیگی» نماینده بنیاد نخبگان استان ایلام نیز در این جلسه گفت: با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد تولیدات نفت و گاز غرب کشور در استان ایلام انجام می‌شود، اما شاهدیم که دفتر مرکزی این تولیدات در کرمانشاه واقع شده است.

وی به انتقاد از آثار سوء زیست‌محیطی شرکت‌های نفتی و گازی استان ایلام پرداخت و در ادامه گفت: متاسفانه شرکت‌های حوزه نفت، گاز و پتروشیمی استان ایلام، مملوء از نیرو‌های غیر بومی هستند.

علی‌بیگی گفت: با توجه به افزایش میزان مهاجرت نخبگان، آیا حاکمیت برنامه‌ای برای جلوگیری از این امر دارد؟ ما اعتقاد داریم که مهاجرت نخبگان بیش از آنکه به دلیل جاذبه خارجی باشد، به دلیل دافعه داخلی است.

وی گفت: استان ایلام از داشتن ناوگان حمل و نقل مناسب محروم است و این موضوع در ایام اربعین بیشتر نمود پیدا می‌کند.

نماینده بنیاد نخبگان استان ایلام در ادامه بر ضرورت جوان‌گرایی از سوی مسئولان و مقامات کشور تاکید کرد و گفت: آقای محسنی اژه‌ای، شما در این چند سال به چند جوان برای تصدی مسئولیت‌های مهم در قوه قضاییه اعتماد کردید؟

«حسین گرانمایه» نماینده دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام نیز در این جلسه گفت: آقای محسنی اژه‌ای ما خواهشمندیم پیگیری مواردی که در این جلسه مطرح می‌شود را به تاخیر نیندازید. دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام به تنهایی بار سلامت مردم استان را به دوش می‌کشد ولیکن دچار مشکلاتی فزاینده می‌باشد و در تمامی این سال‌ها، بدهی‌هایش روز به روز افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه به انتقاد از فرار‌های مالیاتی و دریافت وجوه غیرمتعارف از سوی برخی پزشکان پرداخت و گفت: متاسفانه بازرسان قضایی وزارت بهداشت، کوچک‌ترین اختیاری برای اصلاح امور در این وزارتخانه ندارند.

گرانمایه در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: چرا قوه قضاییه با بانک آینده که زیان انباشته فراوانی دارد برخورد نمی‌کند؟ چرا این موضوع در جلسه سران قوا تعیین تکلیف نمی‌شود؟

وی همچنین گفت: ما از قوه قضاییه انتظار داریم که مردم را مَحرم خود بداند و فرآیند پرونده‌هایی نظیر کرسنت و بابک زنجانی را با شفافیت لازم، برای مردم توضیح دهد.