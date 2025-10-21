رئیس قوه قضاییه وارد ایلام شد
رئیس قوه قضاییه در جریان چهل و پنجمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان ایلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان چهل و پنجمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (سهشنبه ۲۹مهر) در سفری بدون تشریفات به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان ایلام شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان ایلام، برنامههایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با قضات، اقشار مختلف مردم و نخبگان و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به ایلام، از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
شایان ذکر است حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحالوبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ بار) و خوزستان نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.