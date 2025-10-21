خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

واکنش وزیر آموزش و پرورش به موضوع خودکشی دانش‌آموز شیرازی/ دستگاه قضایی در حال پیگیری است

واکنش وزیر آموزش و پرورش به موضوع خودکشی دانش‌آموز شیرازی/ دستگاه قضایی در حال پیگیری است
کد خبر : 1702927
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر آموزش و پرورش در رابطه با موضوع خودکشی دانش‌آموز شیرازی گفت: خانواده این دانش‌آموز شکایت کردند و سیستم قضایی نیز در حال پیگیری است. ابعاد قضیه‌ی بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای که حاصل شود، اعلام خواهد شد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با پیگیری‌ها وزارت آموزش و پرورش در خصوص درگذشت مشکوک دانش‌آموز شیرازی  گفت:  پیگیری‌های لازم صورت گرفته است و اخبار آن نیز اعلام خواهد شد. مجموعه آموزش و پرورش استان فارس در حال پیگیری است و در حال بررسی هستند،‌ زمانی که نتیجه آن مشخص شود پیگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد:   خانواده دانش‌آموز شکایت کردند و  سیستم قضایی نیز در حال پیگیری است. ابعاد قضیه‌ی بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای که حاصل شود، اعلام خواهد شد. 

به گزارش ایلنا، بعد از اعلام خبر خودکشی یک دانش‌آموز کلاس ششم در شیراز «مجید احمدی» مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز تأکید کرد که فیلم دوربین‌های مداربسته، ادعای تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه را تأیید نمی‌کند، اما تماس تلفنی معاون با پدر، موضوع اصلی پیگیری قضایی خانواده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز تشریح کرد: پدر دانش‌آموز معتقد است تلفن معاون مدرسه به من زمینه‌ساز انجام این حادثه توسط فرزندم در منزل شده است و معاون مدرسه نیز اعلام کرده در پی بروز یک مسأله تربیتی در مدرسه طی تماس تلفنی از پدر دانش‌آموز خواستم روز بعد برای گفت‌و‌گو در مورد نحوه رفتار فرزندتان به مدرسه بیایید.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ