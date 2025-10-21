علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با پیگیری‌ها وزارت آموزش و پرورش در خصوص درگذشت مشکوک دانش‌آموز شیرازی گفت: پیگیری‌های لازم صورت گرفته است و اخبار آن نیز اعلام خواهد شد. مجموعه آموزش و پرورش استان فارس در حال پیگیری است و در حال بررسی هستند،‌ زمانی که نتیجه آن مشخص شود پیگیری خواهد کرد.

وی ادامه داد: خانواده دانش‌آموز شکایت کردند و سیستم قضایی نیز در حال پیگیری است. ابعاد قضیه‌ی بررسی می‌شود و هر نتیجه‌ای که حاصل شود، اعلام خواهد شد.

به گزارش ایلنا، بعد از اعلام خبر خودکشی یک دانش‌آموز کلاس ششم در شیراز «مجید احمدی» مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز تأکید کرد که فیلم دوربین‌های مداربسته، ادعای تنبیه بدنی توسط معاون مدرسه را تأیید نمی‌کند، اما تماس تلفنی معاون با پدر، موضوع اصلی پیگیری قضایی خانواده است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز تشریح کرد: پدر دانش‌آموز معتقد است تلفن معاون مدرسه به من زمینه‌ساز انجام این حادثه توسط فرزندم در منزل شده است و معاون مدرسه نیز اعلام کرده در پی بروز یک مسأله تربیتی در مدرسه طی تماس تلفنی از پدر دانش‌آموز خواستم روز بعد برای گفت‌و‌گو در مورد نحوه رفتار فرزندتان به مدرسه بیایید.

