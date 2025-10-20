دستور رئیس قوه قضائیه درباره فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد تا به گونهای تمهید و تدبیر کنند که فرآیند مذکور در حداقل زمان و حداقل هزینه انجام شود و در این راستا رضایت حداکثری مردم حاصل شود.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محسنی اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، در این باره اظهار کرد: حسب برخی ادعاهای مطرح شده، بعضاً فرآیند تبدیل اسناد دفترچهای به تکبرگ، بالغ بر ۹ ماه زمان میبَرد. در این راستا بررسی دقیق صورت گیرد و چنانچه این ادعا مقرون به صحت است، کلیه تدابیر و راهکارها اتخاذ شود تا این زمان به حداقل کاهش یابد.
وی افزود: باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تکبرگ به مردم، از جمله مواردی است که سبب نارضایتی آنها را فراهم میآورد و ما موظف و مکلف هستیم تا هرآنچه موجب نارضایتی مردم است را رفع کنیم.