دستور رئیس قوه قضائیه درباره فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ

دستور رئیس قوه قضائیه درباره فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ
رئیس قوه قضائیه با اشاره به فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد تا به گونه‌ای تمهید و تدبیر کنند که فرآیند مذکور در حداقل زمان و حداقل هزینه انجام شود و در این راستا رضایت حداکثری مردم حاصل شود.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، در این باره اظهار کرد: حسب برخی ادعاهای مطرح شده، بعضاً فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، بالغ بر ۹ ماه زمان می‌بَرد. در این راستا بررسی دقیق صورت گیرد و چنانچه این ادعا مقرون به صحت است، کلیه تدابیر و راهکارها اتخاذ شود تا این زمان به حداقل کاهش یابد.

وی افزود: باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تک‌برگ به مردم، از جمله مواردی است که سبب نارضایتی آنها را فراهم می‌آورد و ما موظف و مکلف هستیم تا هرآنچه موجب نارضایتی مردم است را رفع کنیم.

